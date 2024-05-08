İsviçreli 32 yıldır Alanya'dan vazgeçmiyor

ALMANYA'DA yaşayan İsviçreli Siegfried Gehle, ilk kez Alanya'ya 56 yaşındayken tatile geldi. Şu anda 88 yaşında olan Gehle, 32 yıldır aralıksız her yıl 2 kez tatile geldiği Alanya'ya bu yıl 64. kez geldi.

32 yıldır Alanya'da sadece Kandelor Otel'de konaklayan Gehle, Alanya'da çocuklara çikolata dağıtmasıyla da tanınıyor.

Gehle'nin yakın dostu olan Kandelor Otel Aşçıbaşı Sinan Yıldız, "Alman ve İsviçre asıllı müşterimiz Siegfried Gehle, 32 senedir otelimizde senede 2 defa tatil yapmaktadır. Kendisi neşeli, bir o kadar da sempatiktir. Uzun yıllar önce getirdiği çikolatalarla mahalle mahalle dolaşıp, çocukların 'Çikolatacı amcası' olmuştur. Etrafına neşe saçan bir insandır. O'nu çok seviyoruz. O'na uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz" dedi.

Siegfried Gehle ise Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, "Alanya'yı çok seviyorum. Her yıl 2 kez geliyorum. Alanya'dan 32 yıldır hiç vazgeçmedim. Burada dostlarım var. Bu şehir cennetten bir köşe. Alanya'da yaşayanlar çok şanslı. Tüm Alanyalılara selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi...

Seviyorum böyle insanları...

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