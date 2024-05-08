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Gülizar Altay'ın şiir kitabı çıktı
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya Kadın Kolları yönetiminde bir dönem yer alan Gülizar Altay'ın yazdığı şiirlerden oluşan kitap çıktı...
Gülizar Altay, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci'yi ziyaret ederek kitabını hediye ederken, "Hayatınızda kıymetli dostlara yer verin, çünkü onlar ruhunuzu besler ve yollarınıza ışık tutarlar. Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Başkanı Sn. Hüseyin Değirmenci büyüğüme naçizane hediyemi takdim ettim. Kendisine samimi hasbihâli, misafirperverliği ve desteği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...
Gülizar Altay'ı yürekten tebrik ediyorum...
Nokta...

Gülizar Altay'ın şiir kitabı çıktı

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