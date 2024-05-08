Gülizar Altay'ın şiir kitabı çıktı

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya Kadın Kolları yönetiminde bir dönem yer alan Gülizar Altay'ın yazdığı şiirlerden oluşan kitap çıktı...
Gülizar Altay, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci'yi ziyaret ederek kitabını hediye ederken, "Hayatınızda kıymetli dostlara yer verin, çünkü onlar ruhunuzu besler ve yollarınıza ışık tutarlar. Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Başkanı Sn. Hüseyin Değirmenci büyüğüme naçizane hediyemi takdim ettim. Kendisine samimi hasbihâli, misafirperverliği ve desteği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...
Gülizar Altay'ı yürekten tebrik ediyorum...
Nokta...
ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya Kadın Kolları yönetiminde bir dönem yer alan Gülizar Altay'ın yazdığı şiirlerden oluşan kitap çıktı...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.