Yüzerek bütün kaslarınızı çalıştırın

Alanya gibi denizle iç içe olarak yaşanan bir şehirde yüzmenin faydalarından bahsetmeden geçmemeliyiz. Yaşam kaynağımız olan su, yüzyıllardır hastalıkların tedavisi için de kullanılmaktadır. Suya dokunmak, sinir uçlarını uyardığı için migrenden, kas tutulmalarına kadar pek çok hastalıkta etkili olmaktadır. Su sesinin bile psikoloji üzerindeki rahatlatıcı etkisi bilinmektedir. Alanya havuz ve deniz imkanları bol olan bir yer olduğu için hepimiz kendimizi bu konuda şanslı saymalıyız. Yüzme, beden sağlığına önemli faydalar sağlarken, hem eğlendiren, hem de dinlendiren bir spordur. Yüzmeyi kara sporlarından ayıran en önemli özelliği, bazı kara sporlarını yapmayı kısıtlayıcı fiziksel problemleri olan kişilerin de kolayca yapabilmesidir. Yağ dokusunu da enerjiye çevirmektedir. Yüzme sırasında nefesin bir müddet tutulması zorunluluğu kişinin nefesini açar. Bu durum ise vücudun bütün organlarının etkin hale geçmesini sağlar. Yüzme aynı zamanda vücuda bir orantı, simetri kazandırır. Bu da estetik açıdan büyük önem taşır. Yüzme sağlı sollu simetrik olarak yapılan hareketlerden oluştuğu için vücut gelişimi açısından önemlidir. Buna akciğer kapasitesinin gelişmesi de eklendiği vakit, form tutmak isteyenler için yüzme olabildiğince tercih edilir bir spordur.



DOĞUMDAN İTİBAREN HEPİMİZDE VAR OLAN BİR YETENEK: YÜZME



Yüzme doğumdan itibaren potansiyel olarak hepimizde var olan bir yetenektir. Yüzme becerisi yeni hareket imkanları sağladığı gibi tehlikelerden de korur. Çocuklar suya ne kadar erken alışırlarsa, o kadar iyi olur. Yüzmeye başlamanın en uygun yaşı 5 ile 8 yaş arasıdır. Ayrıca yüzme; yetenekleri, özgüveni ve bağımsızlık duygusunu da geliştirir.

Araştırmalar göstermiştir ki, su içi tedavileri, hastalığın iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Bu yöntemin tercih edilmesindeki bazı sebepler şunlardır:

- Suyun kaldırma kuvvetinin etkisiyle, kullanıcı, gerçek ağırlığının sadece yüzde 10'unu taşır. Geri kalan ağırlık su tarafından taşınır. Bu da kişinin kaslarına fazla yük binmesini engeller ve hareketler daha kolay bir şekilde gerçekleşir.

- Sakatlanan kişiler, eklemlerine hasar vermeden ya da tekrar sakatlanmadan yeterli seviyede hareket edebilirler.

- Egzersizler kan dolaşımını hızlandırarak, sakatlanmış bölgedeki kan dolaşımını arttırır. Bu da iyileşme sürecini hızlandırır.

- Su basıncı, sakatlık etrafındaki şişmelerin inmesine yardımcı olabilir.

- Suyun içinde sadece bir kas gurubu değil bütün kas gurupları aktif hale gelir ve aynı zamanda bölgesel gelişimin yanında bütün vücut gelişimi sağlanır.

- Suyun içinde nefes alım sayısı arttığı için vücuda giden oksijen miktarı artış gösterir. Dolayısıyla kaslara daha fazla oksijen gider kasların oksijen alma kapasitesi artar ve gelişim hızlanır.

- Nefes düzenleme seansları sayesinde nefes alıp verme düzene girer.

- Vücut oksijeni daha verimli kullanmaya başlar.

- Zor ve yorucu egzersizler basit ve eğlenceli hale gelir.

- Stressiz ve tersiz bir eğitim yapılır.

- Eklem bağ ve tendonların korunmasına yardımcı olur.

- Lenf sisteminin aktivite edilmesine yardımcı olur.

- Ödemin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

- Ağrılarda azalma görülür.

KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kalbin dakika atım hacminin artması, dokuların oksijen ihtiyacının karşılanması bakımından çok önemlidir. Bu sebeple orta ve uzun mesafe yüzücülerin bu özelliğini geliştirmeleri önemlidir. Su içindeki yatay pozisyon, kalbin atım hacminin ayakta duruşa oranla daha iyi olmasını sağlar. Çünkü bu pozisyonda, kalbin kan ile doluşu daha iyi olur. Su içinde, suyun kaldırma kuvveti yerçekimine karşı koyar. Bu konumda kalp, kanı yer çekimine karşı atmak zorunluluğunda kalmaz. Ayrıca, suyun kaldırma kuvvetinin yer çekimini karşılaması ve suyun bacaklara uyguladığı hidrostatik basınç, havada dik durumda iken karşılaşılan "Kanın bacaklarda toplanma eğilimini" önler. Diğer taraftan, su içinde kalp, ısı düzenlemesine yardım amacıyla deriye fazla kan göndermek zorunda kalmaz. Bu kan çalışan kaslara aktarılır.

1. Antrenman ile kalp odacıklarının hacmi büyür. Kalp odacıklarının büyümesi ile kalbin içine aldığı kan miktarı artarken, dakika hacmi artar. İyi antrenman yapmış sporcularda kalbin yük altında bir dakika içinde pompaladığı kan miktarı 35-40 litreye kadar çıkabilmektedir.

2. Antrenman sonucunda, kalp kaslarında "hipertrofi" denilen gelişme, kalınlaşma, kuvvetlenme meydana gelir. Bu gelişmelerle kalbin pompalandığı kan daha güçlü bir şekilde organizmaya dağılır.

BEL FITIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bel fıtığının oluşmasını engelleyen yüzme sporunun, mevcut olan bel fıtığı rahatsızlıklarının tedavisinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Karın ve sırt kaslarını kuvvetlendiren sırtüstü yüzme, düzenli olarak yapıldığında bel fıtığını tedavi eden en önemli yöntem olarak önerilmektedir.

Haftada bir veya iki saat yüzme sporu bel ağrıları, genel sağlık sorunları ve osteoporoz için çok faydalıdır. 1 saat boyunca sırt üstü yüzme yaklaşık 510 kalori yaktırıyor.

YÜZMEK TÜM KASLARI ÇALIŞTIRIYOR

Kasların tümünü çalıştırır. Yerçekimini kaldıran bir spor olduğu için eklemlere yük binmez. Bu nedenle eklem sorunu olanlar da dahil olmak herkesin yapabileceği kondüsyon sporudur. Eklem ve kas ağrılarına çok iyi geldiği ve uzun süreli rahatlama sağladığı saptanmıştır.

SU İÇİ EGZERSİZ TEDAVİSİNİN UYGUN OLMADIĞI DURUMLAR

- Sudan aşırı korku, ateş ya da yüksek ısı, enfeksiyon hastalıkları, açık yaralar, deri hastalıkları, kontrol altına alınamayan bayılma nöbetleri.