Türkiye Gri Liste’den çıkabilecek mi?

Modern dünyaya entegre şekilde yaşamanın kuralları var elbette.

Mesela suç ve suçluları görmezden gelmeyeceksin. Terörizmi desteklemeyecek, kitle imha silahlarını finanse etmeyeceksin.

Bu genel kabul görmüş çok basit kuralları 1989 yılında “İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı” yani “OECD” ortaya koydu. İmza altına aldı. OECD, organizasyonu denetlemek üzere de Mali Eylem Görev Gücü FATF’yi kurdu. 200’den fazla ülkenin kabul ettiği bu tavsiyelere 1991 yılında Türkiye de uyacağını beyan etti, hatta 1997 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu.



Ama işte gelin görün ki imza atmak, organizasyonlar oluşturmak, başkanlıklar açmak, yeterli olmuyor.

Dizilerin eleştirilerine konu olmaktan çok da öteye gidemeyen “Ponzi” sistemleri, nereden geldiği bilinmeyen paralar, kimin nerede nasıl yönettiği belli olmayan fonlar, baskınlar sonucu ortalığa saçılan uyuşturucular, sınır komşularımızın sicilleri ve ülkemizde uzunca bir zamandır “Misafir” etmek zorunda kaldığımız, Avrupa’nın bize gelmesinler de ne olursa olsun dediği göçmenlerle ilişkilerimiz, vatandaşlık almanın görece kolaylığı gibi pek çok maddeyi masaya koyunca listenin rengi grileşiyor elbette.

Bakın FATF ne diyor?



Kara paraya karşı Türkiye’de yapılan denetim bankalar, altın ve değerli taş tüccarları ve emlakçılar gibi yüksek riskli sektörlerde yeterli değil.



El Kaide-IŞİD gibi terörist gruplar ve diğer kara para aklayıcılarının yasadışı olarak edindikleri fonları Türk emlak piyasasına aktarmaları, orada “Aklanan parayı” ise emlak sektöründen başka sektörlere aktarılması söz konusu.



İran, Irak, Suriye ve Lübnan’a coğrafi yakınlığı yanında Türkiye’nin sınır kontrolündeki aksamalar terör finansmanının Avrupa kapılarında dayanmasına neden oluyor.



Türkiye’de yer alan finansal ve finansal olmayan kuruluşların suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikleri, genel kabul görmüş standart ve rehberleri, iyi uygulama örneklerini benimseyerek mevcut yönetişim yapılarını ve operasyonel faaliyetleri üzerindeki kontrol ortamını güçlendirmeleri gerekmektedir

Peş peşe eleştirilerini sıralayan FATF, yılda üç kez toplanıp (Ekim, Şubat ve Haziran aylarında), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede konusunda yetersiz kalan ülkeleri açıklıyor. Eksikliklerini gider diye uyarıyor.

Tamam, vallahi çalışıp dersi bütünlemede vereceğim diyen ülkeler “Gri Listede” izlenirken, okuldan tasdiknamesini alanlar “Kara Liste’ye” atılıyor. Kara listede kimler mi var? İran ve Kuzey Kore mesela. Bizim sınıf arkadaşlarımız ise Pakistan, Suriye ve Güney Sudan.



Türkiye bu Gri listeden çıkmak için elinden geleni yapıyor. Hazır kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artırımlarının rüzgarını da arkamıza almışken, Gri listeden çıkış, yabancı yatırımcının gelişi açısından da kritik önem taşıyor. Şu halde Türkiye Gri listeden çıkmayı başarabilirse, sadece uluslararası alandaki itibarını iyileştirmekle kalmayacak, ihtiyaç duyduğu yabancı yatırımcının kafasındaki önemli soru işaretlerini silmiş olacak.



Kulis bilgilerine dayandırılan ancak henüz teyit edilmeyen haberlere göre Gri listeden çıkış kararı öncesinde elzem görülen saha araştırmasında yetkililerin olumlu görüş bildirecekleri ve 28 Haziran’da yapılacak olağan Mali Eylem Gücü Toplantısı'nda Türkiye’nin Gri listeden çıkarılacağı konuşuluyor.



Şubat toplantısında verilen olumlu mesajlar bizi epeyce heyecanlandırmış ancak son anda Kripto Varlıklar ile ilgili düzenlemenin gecikmesiyle hevesimiz kursağımızda kalmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına bakılırsa yakın bir zamanda son istenilen eksik olan kripto varlıkların düzenlenmesini içeren yasa da çıkmak üzere. Bakalım bu yasa haziran toplantısına yetişecek mi? Ve daha önemlisi Türkiye bütünlemeyi geçecek mi?