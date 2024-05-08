Yangınım gamyoncu yazılarına

Bilader öndüün moturula gedib gederin, öömden bi gamyon gecdi, adam gamyonun ardına bi yazı yazdırmış. Yazıda hööle deyoru:

"Modası geçmeyen teg şey kefen. Taa teg parça, taa agbacıg. Taa kefenin cebi yog."

Engi yazıyı okuyunsura taa biseel yazı aglıma geldi. Esgiden beri engi gamyonların ardındaa yazıları okumaya havaslıyım. Engi yazılara yangınım. Hindi o yazılardan ıcıını size yazıvereem:

- Şüferisen bas gaza, aşıısan vur saza.

- Geçmiş olsun demesinler, geç galdı desinler.

- Gız sevicen mi Serigli, su içicen mi Erigli.

- Teg rakibim Türk Hava Yolları.

- Hayatımı yazsam duble yol olur.

- Araman için illa bi gusur mu işlemem gerekir.

- Güresel ısınmaya garşı, su tankerlerine geçiş üsdünlüğü verilsin.

- Eyi mazod selülüd yapmaz.

- Gazıla uçabilirsin emme frenile gonamassın.

- Bas gaza, firene, debriyeje, götür ver parayı vergiye, sutopaja.

- Ne Müslüm'den, ne Orhan'dan, hazeddiim tek parça yedeg parça.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

- TAA ÖÖRÜ VAR -