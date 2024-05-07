Hadsizce: Tutku

Ölümlüler!

Ölümlü olduğunuz hatırınıza düşünce mutsuz yaşamaya mahkum kalacağınızı zannediyorsanız felfena bir yanılgının içinde debeleniyorsunuzdur! Ölümlü olduğunu fark eden şahsiyet ilk defa nefes alır ömrü hayatında. Önceki hayatına ağlayarak doğduğunun farkında değildir belki ama bu hayatına gülerek başlar. Başını ve sonunu idrak etmiş bir rahatlıkta hem de. Peki sizi ikinci yaşamınızda hayatta tutan o kıvılcım ne?

Bence...

Tutku; büyük bir arzuyla bağlandığınız şeyin peşinden koşmak değil büsbütün ona teslim olmaktır. Ballandıra ballandıra anlatarak savunduğunuz ve uğruna ölüp bittiklerinizin emrine amade olmak değil onlara kurban olmaktır. Tutku öyle bir şeydir ki hem en büyük özgürlükleri sırlar ardında hem de tutsaklıkları. Kapılmaktır sadece belki de, sadece yolun sonunda sana ne edeceğini bilmediğin o bilinmezliğin akıntısına vurulmaktır. Bağlanmak değil kendini onun kollarına hür iradenle bırakmaktır.

Esasında sevgi ve aşk arasındadır tutku. Kimden büyük kimden küçük olduğu asırlardır çözülememiş bir kör düğüm misali ömrümüze bağlanmış olsa da sevgiyi geride bıraktığı kesin bana kalırsa. Aşkla olan yarışı da pek bir muamma! Tutku uğruna ölümlü bir mahluk aşık olabilir ve yine tutkuları uğruna aşkından vazgeçebilir! Tutku öyle büyük bir illettir ki nefes kesebilir, öyle bir nimettir ki nefes aldırabilir!

Yaptığın eylemlerin neticesinin aleyhine çıkıp çıkmayacağını düşünmeden, yapış amacının var olup olmadığına kaygı duymaksızın kişinin bağlı olduğu şeyi eyleşi süresince bağlılığının sorunsuz devam edebilmesini sağlayan şeydir tutku! Esasında belki de bütün yaratılanlar ömürlerinde en az bir kere tutkunun hamurunda yoğruldukları için aramızda yaşamlarına devam etmektedirler, çünkü tutku kanıtıdır yok olmadığımızın. Kimi hayatta kalmasını sağlayan o tutkuyu seneler önce duydu kimi de hala tutkuları için yaşıyor. Yok olmak ölüm müdür yoksa ölememek mi orası apayrı bir çıkmaz sokak lakin bana kalırsa yok olmak aşağı yukarı tutkularından soyutlanmaya tekabül eder! Tutku; manasızlığıyla yontarak yaşatan, yaşatmasıyla kişinin üzerine kata kata yoluna bakmasını sağlayan ve bu süre zarfında mana arayışını şart koşan bir kıvılcımdan öteye geçemez belki de!

Peki sevgili okurum! Senin hadsizce tutku duyabildiğin ve bu eylemi gerçekleştirdiğinden ötürü zerre utanç belirtisi göstermediğin o kıvılcımın ne?

İkinci yaşamınızda sizi hayatta tutan o kıvılcımı bulabilmenizi sağlamak adına...