Uzun Amat Emmi'min paltosu

Bilader, benim endee Alanya'da en hazeddiim adamlardan biri de ıramedli Şakirzade Gücüoolu Uzun Amat Emmimidi. İki gün eveli Amat Emmimin "Metelig muhlis" hikayesini yazıverdim, böön de başga bi hikayesi var.

Gene birinde emmim İsdambol'da palto almag uçun bi maazaya girmiş. Emmimin boyu uzun olduundan paltolar güccüg gelmiş. Gari tezgahdar böyüg bi palto geydirmiş "Engile böyüg paltoyu heç beerde bulamazsın, sen şanşlısın bizim maazaya geldiin uçun" demiş. Amat Emmim de tezgahtara "Eyi de, sen de benim gibi uzun müşderiyi zor bulusun evel. Ben olmasam engi palto engirde galır gederdi" demiş. Amat Emmim gışın hep palto geyerdi. Kafasında da hep fotör şapgası olurdu. Kik gibi olurdu. Takımlı, gıravadlı gezerdi. Kondurası ışıl ışıl boyalı olurdu. Pantulu, gömlee ciled gibi ütülü olurdu. Tam bi Alanya beyefendisiidi. Birinde bana delaanlılıg foturaflarını gösderdi. Delaanlılıında da engile gözel geyinirimiş. Bobası emmimi İsdambol'a okumaya göndermiş, talebeliinde de Beyoolu taraflarında geyimile, yörüyüşüüle nam salmışımış.

Burdan Uzun Amat Emmimi bita ırametile anıyom. Nur içinde yatsın. Allah gani gani ıramed eylesin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.