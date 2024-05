Alanya'da yaşamak mucize haline geldi

ÇOK değil bundan bir kaç yıl önce devlet memurları Alanya'ya tayin olabilmek için can atarlardı...

Alanya'ya gelebilmek için torpil filan ararlardı...

Ancak sadece bu kira bedelleri nedeniyle işin rengi maalesef değişti...

Alanya artık "Sürgün kenti" haline geldi...

Kimse gelmek istemiyor...

Alanya'ya tayini çıkanlar bir yolunu bulup başka yerlere gitmek için mücadele ediyorlar...

Ev sahiplerinin vicdanları bu sorunu çözmeyecek, bu kesin...

Kim yapacak, nasıl yapacak bilemiyorum ama birilerinin bu soytarılığa, şarlatanlığa "Dur" demesi lazım...

Kira fiyatları her geçen gün biraz daha yukarılara tırmanıyor…

Özellikle sosyal medya üzerinden bazı uyanık emlakçılar algı operasyonları yapmaya devam ediyorlar…

Alanya’dan kaçışlar çoğalıyor…

Memur, hemşire, öğretmen, polis…

Alanya’ya gelmek, burada görev yapmak istemiyorlar…

Durum gerçekten vahim...

Sadece memurlar açısından değil...

Esnaf açısından da durum son derece vahim...

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, dün bir açıklama yaptı...

Özetle dedi ki...

"Ekonomi maalesef düzelmedi...

Alanya'da işyeri kiraları içinden çıkılamaz bir duruma geldi...

Zamlar durmuyor, esnaf yapılan her zamdan doğrudan etkileniyor...

Gerçekten çok çaresiz kaldık...

Alanya'da esnaflık yapabilmek artık mucize halinde geldi"...

Evet, Alanya'da yaşamak her anlamda gerçekten mucize haline geldi...

Esnaf, memur, işçi...

Her kesim açısından geçerli bu durum...

Turizm sezonu yeni yeni başlarken, bu sektörde de fiyatlar inanılmaz boyutlara geldi...

Özellikle yerli turistlere tatil artık hayal oldu...

Maliyetler inanılmaz derecede arttı çünkü...

Otelci ne yapsın...

Turizm emekçisi ne yapsın...

Kim ne yapsın...

Ben de bilemedim doğrusu...

Nokta...