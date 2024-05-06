Huzurun adresi Bohhem Restoran

FEYZA Mırık...

Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'de program yaptığı için meslektaşım da sayılan başarılı bir iş kadını...

Halen önemli hizmetler veren Feyza Mırık Sağlıklı Yaşam Çözümleri Merkezi'nin kurucusu...

Ve oğlu Doğukan Zorlu...

O da annesi gibi girişimci ruha sahip, başarılı bir genç...

Doğukan Zorlu, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Tepe Mahallesi'nde hizmet veren Bohhem Restoran'ı devralarak işletmeciliğe başladı...

DİM Medya Ailesi, Bohhem'in ilk misafirlerinden birisi oldu...

Ben de oradaydım...

Mekanın manzarası müthiş, Alanya ayağınızın altında...

Hizmet kalitesi son derece yüksek...

Huzur bulmak isteyenlerin tercih edecekleri adreslerin başında gelen Bohhem Restoran, gerçekten insanı rahatlatıyor, ferahlatıyor...

Şiddetle tavsiye ederim...

Asla pişman olmayacaksınız...

Nokta...