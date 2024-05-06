Makale Yazısı-

Huzurun adresi Bohhem Restoran
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

FEYZA Mırık...
Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'de program yaptığı için meslektaşım da sayılan başarılı bir iş kadını...
Halen önemli hizmetler veren Feyza Mırık Sağlıklı Yaşam Çözümleri Merkezi'nin kurucusu...
Ve oğlu Doğukan Zorlu...
O da annesi gibi girişimci ruha sahip, başarılı bir genç...
Doğukan Zorlu, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Tepe Mahallesi'nde hizmet veren Bohhem Restoran'ı devralarak işletmeciliğe başladı...
DİM Medya Ailesi, Bohhem'in ilk misafirlerinden birisi oldu...
Ben de oradaydım...
Mekanın manzarası müthiş, Alanya ayağınızın altında...
Hizmet kalitesi son derece yüksek...
Huzur bulmak isteyenlerin tercih edecekleri adreslerin başında gelen Bohhem Restoran, gerçekten insanı rahatlatıyor, ferahlatıyor...
Şiddetle tavsiye ederim...
Asla pişman olmayacaksınız...
Nokta...

Huzurun adresi Bohhem Restoran
Huzurun adresi Bohhem Restoran

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İbrahim İpbüker - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Anket Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber