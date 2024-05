Dostum Mehmet Uzman yeni yaşına girdi

KONYA'NIN başarılı, sevilen iş insanlarından olan ve aynı zamanda tam bir Alanya aşığı olduğunu her fırsatta vurgulayan Mehmet Uzman, dün yeni yaşını kutladı...

Benim de "Çocukluk arkadaşım" diyebileceğim sevgili Mehmet Uzman, yeni yaşına kızları Beray ve Umay Uzman'ın hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile girdi...

Tatil bölgesi olarak Alanya'yı her zaman tek geçtiğini ifade eden Mehmet Uzman, "Bulduğum her fırsatta Alanya'ya gelip, zaman geçirmek bana büyük keyif veriyor...

En kısa zamanda yine Alanya'da olacağım" ifadelerini kullandı...

Bu arada kızları Beray ve Umay Uzman'ın dışında, yakın dostları Aziz Bordemir ve Nafiz Salepçi de Mehmet Uzman'ın doğum gününü kutlayarak yalnız bırakmadılar...

Ben de sevgili dostum Mehmet Uzman'a mutlu, huzurlu, keyifli ve sağlıklı yıllar diliyorum...

Ve en kısa zamanda Alanya'ya bekliyorum...

Nokta...