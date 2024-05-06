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Macide'de Nisa'lı akşamlar çok keyifli
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

ALANYA'NIN en nezih mekanlarından olan Macide Restoran'da sahne almaya başlayan sanatçı Nisa, kısa sürede farkını ortaya koymasını bildi...
Haftanın her günü saat 23.00'e kadar Macide Restoran sahnesinde olan Nisa, güçlü sesi ve özel yorumlarıyla dinleyenlerini mest etmeye devam ediyor...
Macide gibi nezih bir restoranda sahne almaktan onur duyduğunu ifade eden sanatçı Nisa, "Hem ortam çok güzel hem de gelen insanlar çok seçkin, böyle bir ortamda sahne almak benim için çok özel" ifadelerini kullandı...
Nisa'yı dinleyenler ise "Böylesine güçlü bir sesi ve farklı bir tarzı olan sanatçıyı dinlemekten keyif alıyoruz" dediler...
Nokta...

Macide'de Nisa'lı akşamlar çok keyifli

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