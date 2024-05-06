Her ölüm halinde kıdem tazminatı ödenebilir mi?

İş Kanunu’nda kıdem tazminatına hak kazanma koşulları açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu koşullar ise;

⦁ İşveren tarafından 4857 Saylı İş Kanunu'nun 25.maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında iş sözleşmesinin feshedilmesi.

⦁ İşçi tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 24.maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi.

⦁ Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi(Bedelli askerlik için de geçerlidir.)

⦁ İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı veya toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi.

⦁ Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi.

⦁ Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak emeklilik yaşını bekleyen işçilerin (yaş dışında emeklilik) kendi istekleri ile işten ayrılmaları durumu.

⦁ İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin sona ermesi.

Yukarıda belirtilen koşullarından herhangi birini sağlıyor ve bir veya birden fazla işyerinde toplam bir yıl çalışmış iseniz kıdem tazminatı alma hakkına sahipsiniz demektir. Çalışan işçinin ölümü halinde ise hak ettiği kıdem tazminatı mirasçılarına ödenebilmektedir. Çalışan işçinin ölüm nedeni; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, herhangi bir kaza olabilir veya çalışan işçinin işyerindeki iş ile ilgi bir kusuru veya üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklanabilir. Bunların bir önemi yoktur. Çünkü yukarıda belirtilen 7.maadeye göre (İş Kanunu) işçinin kıdem tazminatı hak edebilmesi ve bu tutarın mirasçılarına ödenebilmesi için iş sözleşmenin ölümle sona ermesi gerekmektedir.

Peki, işçinin her ölüm şekli işçinin kıdem tazminatı hak edebilmesini ve bu tutarın da mirasçılarına ödenebilmesini sağlar mı? Maalesef hayır. Çünkü bu konuda yargı kararları bulunmaktadır. Eğer çalışan işçi;

⦁ Devletin güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonucu ölmüş ise,

⦁ İşyerine bomba koyarken ölmüş ise,

⦁ İşverene, işveren vekiline veya işçisine saldırırken meşru müdafaa sınırları içinde kendisine engel olunmak istenirken veya benzeri nedenlerden dolayı ölmüş ise,

⦁ Bizzat kendi kusurlu hareketi sonucunda ölmüş ve ölümüne neden olan davranışı da işveren açısından iş sözleşmesini haklı nedenle fesih sebebini/sebeplerini oluşturuyor ise işçi kıdem tazminatı hak edememekte ve bu tutar da mirasçılarına ödenememektedir. Mirasçıların da bu konuda bir talep hakkı bulunmamaktadır.