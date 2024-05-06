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Azmi Hoca 'Alanya' şiyiri yazmış
Amat Bilir

Amat Bilir

Bilader, Alanya'da iresim örtmenliinden emegli Azmi Boynueğri hoca bi Alanya şiyiri yollamış. "Amat Emmim bu şiyiri yayınlaaversin" demiş. Azmi Hoca'ya "Savol, varol" deyoz ve yayınlaayoz:

ALANYA'DA GECELERİ

Yaşamın anlam kazanır,
Alanya'da geceleri,
Aşklar fizana uzanır,
Alanya'da geceleri.

Yüreğin olsa da taştan,
Gönüller kurtulur kıştan,
Aşklara başlanır baştan,
Alanya'da geceleri.

Hafiften bir eser yeli,
Sevdaları eder deli,
Yaşanır alemin seli,
Alanya'da geceleri.

Bir yanında Kızılkulesi,
Doluyor aşkın selesi,
Biter kalplerin çilesi,
Alanya'da geceleri.

Dertlerin, sıkıntın biter,
Kuşların canlanır öter,
Ömürlere ömür katar,
Alanya'da geceleri.

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