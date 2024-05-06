Azmi Hoca 'Alanya' şiyiri yazmış

Bilader, Alanya'da iresim örtmenliinden emegli Azmi Boynueğri hoca bi Alanya şiyiri yollamış. "Amat Emmim bu şiyiri yayınlaaversin" demiş. Azmi Hoca'ya "Savol, varol" deyoz ve yayınlaayoz:
ALANYA'DA GECELERİ
Yaşamın anlam kazanır,
Alanya'da geceleri,
Aşklar fizana uzanır,
Alanya'da geceleri.
Yüreğin olsa da taştan,
Gönüller kurtulur kıştan,
Aşklara başlanır baştan,
Alanya'da geceleri.
Hafiften bir eser yeli,
Sevdaları eder deli,
Yaşanır alemin seli,
Alanya'da geceleri.
Bir yanında Kızılkulesi,
Doluyor aşkın selesi,
Biter kalplerin çilesi,
Alanya'da geceleri.
Dertlerin, sıkıntın biter,
Kuşların canlanır öter,
Ömürlere ömür katar,
Alanya'da geceleri.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.