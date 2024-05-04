İyi Parti Kurultayı

İyi Parti, 26 Nisan 2024 için, Genel Başkanı Sn. Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı. Cesurlar hareketinin lideri, kurultayda veda konuşması yaparak siyasette aktif varlığına veda ettiğini ve politik dönemini kapattığını açıklamıştır.

31 Mart 2024 günü, yapılan yerel yönetim seçimleri propaganda sürecinde uyguladığı politika ve izlediği rota nedeniyle gerçek liderlik örneği sergilemiş, tüm sorumlulukları üstlenmiştir. Sözünden dönmemiş; ülküsünden taviz vermemiştir. İyi Parti'nin kuruluşu elbette kolay olmamıştı. Her türlü demokratik ve hukuki hakları, yetkileri kullanarak, tüm engellere göğüs gerip mücadele etmiş, İyi Parti’nin kuruluşunu sağlamıştı.

"CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti" birlikteliğinde kurulan "Millet İttifakı'na” Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de katılımıyla "6'lı masa" etrafında “güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme” dönüş çalışmaları yapılmıştı. İttifakın ilk gününde “ Cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde anlaşma yapılmadığından” en kritik süreçte masada aday krizi çıkmış, kazanacak aday profili üzerinden masayı terk etmişti.

"Kazanacak aday kim?" sorularına, şahsım; "Adayın ismi belli olmadan, ucu açık ortaklığın sürdürülebilir olmayacağını; aday bellidir. Ama ismin yıpratılmaması için seçim sathına kadar açıklanmak istenmediği yönünde tahminimi söylüyordum. 3 Mayıs 2023'te de, masadan terkini, CHP Genel Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkışını “Masaya ayar” niteliği taşıdığını, döneceğini ifade etmiştim. Çok sert açıklama sonucu, 6 Mart 2023 günü, geri dönmüştü. 28 Mayıs 2023, seçimin 2. Turunda, Cumhur ittifakı adayı, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Millet İttifakı'nın dağıldığı açıklanmıştı.

"Ya tarih olacağız. Ya da tarih yazacağız" demişti. 31 Mart 2024, yerel yönetim seçimlerine, "Hür ve müstakil, özü başına" girme hedefini destekleyen politikanın gazabına uğramıştır. “Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş” karşıtı politika Cumhur İttifakı'na muhalif seçmeni, “ Türkiye ittifakına” yönlendirmiştir. Umut ettiği rey potansiyeline ulaşamadığından; sözünü tutup aktif siyasetten nadasa çekilmiştir.

Sn. Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, İyi Parti, 5.ci olağanüstü kurultayında aday oldular. 3.cü turda en çok oyu alan Sn. Musavat Dervişoğlu, 611 oyla İyi Parti Genel Başkanlığına seçilmiştir.

İyi Parti delegeleri, İyi Parti Genel Başkanlığını kazanan, Musavat Dervişoğlu'na kurtuluş reçetesini uygulamak, ceberrut iktidar ve ucube sistemin dayatmalarına karşı amansız mücadele ve müzakere etmek, partiyi ilk seçimlere layıkıyla hazırlayabilmek için arzu ettiği "Fırsatı" esirgememiştir. İlk semeresi teşkilat stratejilerinde görülecektir. Belki de, hiç bir şey eskisi gibi olmayacak; her şey çok daha güzel olacaktır. Ne bileyim!

MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin Sn. Dervişoğlu’nu tebrik için aramadığı, medyadan yansıyan “İhanet” sözü de anlaşılamamıştır. 1 Mayıs 2024 günü, İyi Parti’de devir teslim töreni yapılmıştır. Sn. Akşener, “Partimizi kurarken ‘ben’ değil ‘biz’ demiştik, olduk. Bir birikim devrediyoruz” derken çiçekle birlikte genel başkanlık mazbatasını Dervişoğlu’na teslim etmiştir. Sn. Dervişoğlu; “Bayrağı daha ileriye taşımanın sözünü veriyorum” derken; İyi Parti’de Akşener dönemi bitmiş, Dervişoğlu dönemi başlamıştır.