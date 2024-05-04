Uzun Amat Emmim unudulmaz

Bilader, benim endee Alanya'da en hazeddiim adamlardan biri de ıramedli Şakirzade Gücüoolu Uzun Amat Emmimidi. Emmim kibar gonuşurdu, çog gözel geyinirdi. Kik gibi geyinirdi. Emmimin egmee yenir, suyu içilirdi. Emmimin Şekerane Mahallesi'nde bi birosu varıdı. Orda esgiler billenir, sobbed ederlerdi. Murad Efe engirden heç egsig olmazdı. Hindi emmim birinde bir iki argadaşıla barabar Adana'ya dooru bi yolculug yapallar. İddiba Anamur'a oğrarlar, Anamur'da parayı bitiriller. Anamur'da Agah adında bi argadaşlarının evine musafir olurlar. Alanya'ya bi telgıraf çekeller, para isdemeg uçun. Emme lekin ellerinde iki üç kelimelig bi telgıraf parası varımış. O vakıdlar da telgırafa yazılan kelime gadar para alıllar. Kelime azısa az para, çoosa çog para geder. Emmim bi hesablamış, fazla kelime uçun para yoomuş. Ceplerindeki para yetsin deyi telgırafa hööle yazmışlar:
"Anamur Agah, metelig muhlis, selam."
Yani paranın biddiini engile habar verirler. Engi yazıda da hunu demeg isdeyollar: "Anamur'da Agah'ın evindeyiz, para biddi, acele bura para yollaverin." Amat Emmimin anılarının taa öörü var.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader, benim endee Alanya'da en hazeddiim adamlardan biri de ıramedli Şakirzade Gücüoolu Uzun Amat Emmimidi. Emmim kibar gonuşurdu, çog gözel geyinirdi. Kik gibi geyinirdi. Emmimin egmee yenir, suyu içilirdi. Emmimin Şekerane Mahallesi'nde bi birosu varıdı. Orda esgiler billenir, sobbed ederlerdi. Murad Efe engirden heç egsig olmazdı. Hindi emmim birinde bir iki argadaşıla barabar Adana'ya dooru bi yolculug yapallar. İddiba Anamur'a oğrarlar, Anamur'da parayı bitiriller. Anamur'da Agah adında bi argadaşlarının evine musafir olurlar. Alanya'ya bi telgıraf çekeller, para isdemeg uçun. Emme lekin ellerinde iki üç kelimelig bi telgıraf parası varımış. O vakıdlar da telgırafa yazılan kelime gadar para alıllar. Kelime azısa az para, çoosa çog para geder. Emmim bi hesablamış, fazla kelime uçun para yoomuş. Ceplerindeki para yetsin deyi telgırafa hööle yazmışlar:
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.