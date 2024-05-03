Mevcudiyetimi koruduğum müddetçe

Dingin değilim

Kim sevgiyi yadırgar olur da garipser zamanla

Alışkın değilim

Ve uzun bir süredir ben

Ben değilim

Madem ki insanoğlu yaşadıklarıdır

Beni biçenler çok keskindi

Beni inşa edenler çok dandikti

Beni ben yapanlarsa çok kalleşti!

Öyleyse ben…

Ben ne diye barındırmışım bu karakteri?

Madem ki insanoğlu yaşadıklarıdır

O vakit

Ben ne olmuşum şimdi?

A.Hürrem İhtiyar