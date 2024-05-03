Mevcudiyetimi koruduğum müddetçe
Dingin değilim
Kim sevgiyi yadırgar olur da garipser zamanla
Alışkın değilim
Ve uzun bir süredir ben
Ben değilim
Madem ki insanoğlu yaşadıklarıdır
Beni biçenler çok keskindi
Beni inşa edenler çok dandikti
Beni ben yapanlarsa çok kalleşti!
Öyleyse ben…
Ben ne diye barındırmışım bu karakteri?
Madem ki insanoğlu yaşadıklarıdır
O vakit
Ben ne olmuşum şimdi?
A.Hürrem İhtiyar
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.