Makale Yazısı-

Dingin değilim

Yazar A. Hürrem İhtiyar

Mevcudiyetimi koruduğum müddetçe
Dingin değilim
Kim sevgiyi yadırgar olur da garipser zamanla
Alışkın değilim
Ve uzun bir süredir ben
Ben değilim
Madem ki insanoğlu yaşadıklarıdır
Beni biçenler çok keskindi
Beni inşa edenler çok dandikti
Beni ben yapanlarsa çok kalleşti!
Öyleyse ben…
Ben ne diye barındırmışım bu karakteri?
Madem ki insanoğlu yaşadıklarıdır
O vakit
Ben ne olmuşum şimdi?

A.Hürrem İhtiyar

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