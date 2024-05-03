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ALANYA'NIN çiçeği burnunda Belediye Başkanı Osman Özçelik, dün gazetecilere önemli açıklamalar yaptı...

Toplantının detaylarına geçmeden önce şunu söyleyeyim...

Osman Başkan, son derece kararlı ve kendinden emin...

Alanya'yı elbette tanıyor ama Alanya Belediyesi'nin yapısını, işleyiş şeklini tanıma aşamasında...

Alanya anlamında Belediye Başkanı olarak görevine oldukça hızlı başladı...

Sahillerdeki "Kaçak" tanımına uygun yapıları bir bir yıktırıyor...

Ve dedi ki...

"Alanya'yı gecekondu görünümlü yapılardan kurtaracağız, bunlara asla izin vermeyeceğiz"...

Bana göre oldukça yerinde bir hamle...

Sahilleri adeta işgal eden bu gecekondu görünümlü yapılar, gerçekten tam bir görüntü kirliliği oluşturuyordu...

Osman Başkan, bu konuda asla taviz vermeyeceğini net bir şekilde ortaya koymuş oldu...



ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI



Osman Başkan, dünkü açıklamalarıyla seçimlerden önce verdiği "Şeffaf yönetim anlayışı" sözünü tutacağını da göstermiş oldu...

Portakal büfeler konusunda rakam verdi, misal...

9 tane fazladan büfe tespit ettiklerini anlattı...

Ve yine "Kaçak" konumunda olan fazla büfelerin de yıkılacağını söyledi...



ŞEHİR DİSİPLİNİ ÖNEMLİ



Hanımlar, beyler bakın...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik'in bu tavrı, kimsenin ekmeği ile oynamak filan değil...

Kulağıma geliyor böyle söylemler...

Alanya'da olması gereken en önemli şey şehir disiplini...

İşte bu disiplini sağlamaya çalışıyor...

Hiç kimse gidip, kafasına göre sahile kaçak yapı, kaldırıma portakal büfe yapamaz...

Alanya'ya dünyanın her yerinden insanlar geliyor...

Alanya ekonomisinin ana direği turizm sektörü...

Turizm kentlerinde "Şehir estetiği" son derece önemlidir...

Plansız yapılanma, başıboşluk bu kentlere zarar verir...

"İlk sıralarda tercih edilen turizm kenti" olabilmek için, disiplinli olmak lazım...

Osman Başkan, bu anlamda benden tam not aldı...

Nokta...