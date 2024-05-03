AK Parti'li kadınlar 1 Mayıs'ta buluştular

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ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı'nın önceki dönem Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç, 1 Mayıs'ta kadın dostlarıyla buluştu...

Tatilin keyfini çıkaran kadınlar, yeşillikler içinde doğanın da keyfini çıkardılar...

Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı sürede oldukça başarılı olan ve partiye yeni üyeler kazandırma anlamında adeta rekor kıran Gülay Başkan, kadınların buluşması ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Hiç bir fırsatı kaçırmayız…

1 Mayıs tatilse buluşuruz, gezeriz"…

Her zaman söylerim...

Aktif siyasette kadınların ve gençlerin daha fazla yer almasından yanayım...

Gülay Güvenç gibi başarılı, eğitimli, çalışkan kadınlar her anlamda katkı sağlarlar...

Gülay Başkan'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...