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Karakız Gülo ve Gülüş Meçhuli
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

ASLEN Konyalı olan ve Konya'da yaşayan "Karakız Gülo" lakaplı Gülay Akbaba, tam bir Alanya aşığı olduğunu her fırsatta gösteriyor...
Konya'da yaşamasına rağmen Alanya'da da evi olan ve sık sık Alanya'ya gelen Karakız Gülo, geçtiğimiz günlerde yine Alanya'daydı...
Alanya sahnelerinin sevilen sanatçısı Gülüş Meçhuli ve annesi gibi sanatçı olan kızı Dilan Demir ile buluşan Karakız Gülo, sahilde Alanya'nın keyfini çıkardı...
Yaşamının büyük bölümünü Alanya'da geçirdiğini ifade eden Karakız Gülo, "Alanya'da çok güzel dostlar edindim...
Bunlardan birisi de Gülüş Meçhuli...
Gülüş'ü dinlemek her zaman keyif veriyor" ifadelerini kullandı...
Karakız Gülo'nun, Gülüş Meçhuli ile ilgili söylediklerine ben de aynen katılıyorum...
Gülüş Meçhuli, gerçekten çok farklı bir sanatçı...
Bugünlerde de Kolonoros'ta sahne alıyor...
Hatırlatayım istedim...
Nokta...

Karakız Gülo ve Gülüş Meçhuli

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