Makale Yazısı-

İstanbull Kebap büyük ilgi görüyor
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

DAMLATAŞ Mevkii'nde hizmet veren İstanbull Kebap, hizmete başladığı ilk günden bu yana büyük rağbet görüyor...
Kaliteden asla ödün vermeden hizmet vermeye devam eden İstanbull Kebap'ın sahibi Mehmet Altındağ, "Leziz ve bol çeşitli yemeklerimiz çok beğeniliyor...
Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti olmuştur...
Müşterilerimizin buradan mutlu ayrılmalarını görmek bizlere gurur veriyor...
Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi...
İstanbull Kebap'ı ben de şiddetle tavsiye ederim...
Asla pişman olmayacaksınız...
Kefili benim...
Nokta...

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar İbrahim İpbüker - Mesaj Gönder

# devam
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Anket Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber