İstanbull Kebap büyük ilgi görüyor

DAMLATAŞ Mevkii'nde hizmet veren İstanbull Kebap, hizmete başladığı ilk günden bu yana büyük rağbet görüyor...
Kaliteden asla ödün vermeden hizmet vermeye devam eden İstanbull Kebap'ın sahibi Mehmet Altındağ, "Leziz ve bol çeşitli yemeklerimiz çok beğeniliyor...
Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti olmuştur...
Müşterilerimizin buradan mutlu ayrılmalarını görmek bizlere gurur veriyor...
Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi...
İstanbull Kebap'ı ben de şiddetle tavsiye ederim...
Asla pişman olmayacaksınız...
Kefili benim...
Nokta...
DAMLATAŞ Mevkii'nde hizmet veren İstanbull Kebap, hizmete başladığı ilk günden bu yana büyük rağbet görüyor...
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.