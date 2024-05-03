İstanbull Kebap büyük ilgi görüyor

DAMLATAŞ Mevkii'nde hizmet veren İstanbull Kebap, hizmete başladığı ilk günden bu yana büyük rağbet görüyor...

Kaliteden asla ödün vermeden hizmet vermeye devam eden İstanbull Kebap'ın sahibi Mehmet Altındağ, "Leziz ve bol çeşitli yemeklerimiz çok beğeniliyor...

Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti olmuştur...

Müşterilerimizin buradan mutlu ayrılmalarını görmek bizlere gurur veriyor...

Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi...

İstanbull Kebap'ı ben de şiddetle tavsiye ederim...

Asla pişman olmayacaksınız...

Kefili benim...

Nokta...