Göggoca'nın Sarı'nın cılagları

Bilader, dün size ıramedli Göggoca'nın Sarı'nın anılarından birini annadıverdim. Böön gene Sarı'nın anılarından biriile taa devam edelim. Engi Sarı'la benim geçmişde baya bi muhabbetim oldu. Gendine cavırca "Misdır Yallov" dellerdi. Hööle bagdıında Sarı olduundan bi Alaman cavırı sanırdın emme halis mulis Alanyalı. Hazedeni çog. Böön Sarı'nın başga bi hikayesini taa annadıvereem.

Sarı birinde Obaçayı'nın kenarına cılag egdi. O sene bi yaamır yaadı, bi yaamır yaadı, göv delindi bildiin. Bizim Sarı'nın binbir emeele egdii cılaa sel aldı geddi. Engire çekim yapmaya televzooncular gediyoru. Televzooncu hanimin biri, bizim Sarı'ya "Beyefendi, sele garşı tedbir aldınızmııdı?" deyi soruyoru. Sarı da "Göğün altına çadır mı gurucaadım. Nahıl tedbir alıcaam, yaamıra, sele?" deyi ökelenivermiş. Televzooncu da bi hoş olaalmış. Sarı, o günden soona ekim dikim işinin yakasını salıverdi bilader. Bilader işdacıkana engile Sarı'da hikaye bol. Sarı'ya engirden bita Allah gani gani ıramed eylesin deyom.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.