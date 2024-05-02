Göggoca'nın Sarı unudulmayoru

Iramedli Göggoca'nın Sarı'ıla benim geçmişde baya bi muhabbetim oldu. Gendine cavırca "Misdır Yallov" deller. İrengli bi simayıdı. Hikayesi boludu. Alanya'dan otositobula ilg Avrupa'ya geden gişi bizim Göggoca'nın Sarı. Bundan 20 sene eveli burdan otobise biniyollar, iddiba İsdambol'a gediyollar, ordan Bulgarisdan, Yogoslavya, Macarisdan, Çekoslovagya üsdünden Alamanya'yı buluyollar. Ollardan gederkene de biseel para bozduruyollar, engi paralardan soonacıma Alanya'ya da getiriyoru. Düünlerde oynayanlara engi paraları çevirirdi. Yalınız engi paralar geçmediinden çalgıcılar parayı üpleeb, bangaya götürdüglerinde bi hoşolalıllarıdı. Engi iş bizim Davılcı Iramazan'ın başına da geldi. Gene birinde Göggoca'nın Sarı, düünde oynayanlara biseel para çevirmiş. Davılcı Iramazan paraları topladmış, Ziraad Bangası'nın yolunu dudmuş. Orda bangacıya "Hu cavır paralarını Türg parasına bi deeşdiriverin bakaan" demiş. Bangacı bi bagmış "Engi paralar geçmez" demiş, çöpün yerini gösdermiş. Davılcı Iramazan bi hoşolaalmış. Burdan Göggoca'nın Sarı'ya bita Allah ıramed eylesin, mekanı cenned olsun deyoz. Davılcı Iramazan'a da selam yollayom.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Iramedli Göggoca'nın Sarı'ıla benim geçmişde baya bi muhabbetim oldu. Gendine cavırca "Misdır Yallov" deller. İrengli bi simayıdı. Hikayesi boludu. Alanya'dan otositobula ilg Avrupa'ya geden gişi bizim Göggoca'nın Sarı. Bundan 20 sene eveli burdan otobise biniyollar, iddiba İsdambol'a gediyollar, ordan Bulgarisdan, Yogoslavya, Macarisdan, Çekoslovagya üsdünden Alamanya'yı buluyollar. Ollardan gederkene de biseel para bozduruyollar, engi paralardan soonacıma Alanya'ya da getiriyoru. Düünlerde oynayanlara engi paraları çevirirdi. Yalınız engi paralar geçmediinden çalgıcılar parayı üpleeb, bangaya götürdüglerinde bi hoşolalıllarıdı. Engi iş bizim Davılcı Iramazan'ın başına da geldi. Gene birinde Göggoca'nın Sarı, düünde oynayanlara biseel para çevirmiş. Davılcı Iramazan paraları topladmış, Ziraad Bangası'nın yolunu dudmuş. Orda bangacıya "Hu cavır paralarını Türg parasına bi deeşdiriverin bakaan" demiş. Bangacı bi bagmış "Engi paralar geçmez" demiş, çöpün yerini gösdermiş. Davılcı Iramazan bi hoşolaalmış. Burdan Göggoca'nın Sarı'ya bita Allah ıramed eylesin, mekanı cenned olsun deyoz. Davılcı Iramazan'a da selam yollayom.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.