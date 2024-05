Arap ve Arapça hayranlarının zırvalıkları

Prof. Dr. İlhan Arsel der ki;

“…Biz Anadolu Türkleri kadar mensup olduğu dinin içinde eriyip, özbenliğini yitiren bir başka toplum yoktur.

Ve yine biz Anadolu Türkleri kadar ulusal geleneklerini, göreneklerini, niteliklerini, dilini, tarihini ve de her bir şeyini İslamiyet adına unutup, kendinden olmayan bir kılığa bürünen bir başka Müslüman toplum da yoktur.

Dahası; bu evrende, dini görevlerimin gereği diye, öz ceddinin ruhuna tüküren bir başka örnek de yoktur...

Dinsel eğitimimiz, bilimsel eğitime baskın çıktığı için biz de diğer 57 Müslüman ülke gibi hurafelerle, tarikat ve cemaatlerle yatıp kalkıyor, ne idüğü belirsiz sözde din adamlarının peşinde koşmaktan ilimle, fenle ve bilimsel eğitimle uğraşmaya ve de üretmeye fırsat bulamıyor, yerlerde sürünüyoruz.”

* * *

Arsel Hoca’nın görüş ve düşüncelerine katılmamak mümkün mü?

Ben kendi payıma, noktasından virgülüne dek katılıyorum.

Arap değil, Türk’üz biz, Türk oğlu Türk.

Lanet olsun Araplarla yollarımızın kesiştiği güne…

O günden bugüne iki yakamız bir araya gelmiyor. İki yakamızın bir araya gelmemesi bir yana, bu Arap yalakalarının, Arap yalakalığı da bitmek tükenmek bilmiyor.

… …

Bir Arap yalakası, yine boyundan büyük söz etmiş:

“Türkçe'den, Arapça ve Farsça sözcükleri çıkarın, Türkçe diye bir dil kalmaz!” demiş.

Yuh diyorum, yuh!

Arap yalakalığının ve cehaletin boyutlarına bakar mısınız?

Yıl 2024, cehalet hâlâ diz boyu.

* * *

Muazzez İlmiye Çığ Hanımefendi yazmış:

“Bak bay ya da bayan zır cahil, her kimsen…

İNSANLIĞIN İLK DİLİ TÜRKÇE'DİR

Türkçe insanlığın dilidir.

Diyelim ki hiç konuşma bilmeyen insansınız.

Ağzınızı açın ve ses çıkarmayı deneyin;

Doğaçlama ilk ses olarak, ‘Aaaa…’ dersiniz!

A harfinin önüne abc'deki tüm sessiz harfleri koyup okuyun:

‘Ab, aç, ad, af, ağ, ah, ak, al, an, ap, ar, as, aş, at, av, ay, az…’

Diğer sesli harflerin önüne de sessiz harfleri koyup aynı yöntemi uygulayın.

Sonra dünya dillerinde bu kök sözcükleri araştırın.

Büyük çoğunluğu Türkçe kök sözcüklerden türemiştir.

Arapça diye bildiğiniz birçok sözcük, kök olarak Türkçe'dir.

KUR-an, TEK-bir , AY-et (ay gibi açık edilmiş bilgi.), KAL-em (kalıcı olarak emilmiş olan, alet) AR-AF-AT (Arınma, af edilme, Taş ATma…)

Farsça: OR-UÇ

OR: orta, ordu, güçlü nokta…

UÇ: Yükselmek, uçmak…

OR-UÇ

Güçlü ruhsal yükseliş.

NAM: ün…

AZ: azalma…

Nam-az: Benlik duygusunun azalması durumu

En az 2.500 yıldır kullanılan GÖKTÜRK yazıtlarındaki dil varken Arapça, yazılı dil bile değildi!

İngilizce dil yapısının ana çatısı da Türkçedir:

ON: on the table, üstünde; onunca, konunca…

İN: içinde; in the box. Yapınca, edince…

AT: at the… havada AT’layarak…

OK: okey, Ok atınca dönüşü olmayan ONaylama anlamında.

SİN: Günah, saklanan…

Sinmek, örtülen…

Brother: erkek Kardeş; BİR AD ER…

Bir ad almış er (erkek kardeş).

… …

Rusça'nın da yüzde 70’i Türkçe kök sözcüklerden oluşmuştur.

Yazı dili yokken taşlara kazılmış, insanların duygu ve düşüncelerini TAMGA’larla anlattığı simgelere bakın:

Hepsi TÜRK ESERİDİR!

10 binlerce yıl öncesine gidin Türkleri ve Türkçe'yi görürsünüz!

700 yıl önce Rus ve Rusça yoktu.

1.500 yıl öncesinde de İngiliz ve İngilizce,

1.800 yıl önce Fransız ve Fransızca,

2.000 yıl önce de Alman ve Almanca yoktu!

Almanlar, İsveçliler, Slavların eski Runik GÖKTÜRK alfabesini kullanırlar.

Yabancı dil bilimciler, “Sanki yüzlerce matematik profesörü bir araya gelip Türkçeyi yazmışlar.” der. Haberiniz var mı?

??!!...

Size bir şey söyleyeyim mi Arap yalakası zırcahiller?

“Tarihten Türkü çıkarırsanız, Tarih kalmaz!”

Doğru saptama budur.