Ali Emmi'nin Payamlı'ya eddii oyun

Bilader, dün Obalı ıramedli İç Ağası Ali Emmi'den bi hikaye yazıverdidim. Böön gene Ali Emmi'den bi hikaye taa yazıvericem. Hindi Oba'da Cemalaan'da bi beledan aacı var. Engi beledan aacı bayaa bi yaşlı. Iramedli Ali Emmi, dee bi vakıdlarda Payamlı'nın birinden borc para almış. Ali Emmi ıcıg sıkıntıda olduundan parayı vagdında verememiş. Payamlı da parasını bi boy isderimiş. Ali Emmi de "Hu beledan aacı ne vakıd yapraanı dökerse, o vakıd gel, paranı vericem" demiş. Payamlı da engi lafa inanmış, bi boy "Beledan aacı ne vakıd yapraanı döküceg?" deyi aacı takib ederimiş. Emme aac da heç pürünü dögmezimiş. Meerisem engi beledan aacı alddan sulanırımış, beledan aacı da sulandıgsıra heç pürünü dögmez. Ali Emmi engi aacın pür dögmez aac olduunu da bildiinden Payamlı'ya ööle demiş. Gari hayıla bi vakıd geçmiş, biri Payamlı'ya "Engi aac alddan sulanıyoru, engi pürünü dögmez, sen boşuna begleeyon" demiş. Payamlı engini Ali Emmi'ye söölemiş, Ali Emmi bagmış, gurtuluş yog. Gari Payamlı'ya borcunu ödemiş, gurtulmuş. İşdacıkana Ali Emmimizden bi hikaye taa annadıg. Ali Emmimize burdan Allah gani gani ıramed eylesin deyoz.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.