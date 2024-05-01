Makale Yazısı-

Ali Emmi'nin Payamlı'ya eddii oyun
Amat Bilir

Amat Bilir

Bilader, dün Obalı ıramedli İç Ağası Ali Emmi'den bi hikaye yazıverdidim. Böön gene Ali Emmi'den bi hikaye taa yazıvericem. Hindi Oba'da Cemalaan'da bi beledan aacı var. Engi beledan aacı bayaa bi yaşlı. Iramedli Ali Emmi, dee bi vakıdlarda Payamlı'nın birinden borc para almış. Ali Emmi ıcıg sıkıntıda olduundan parayı vagdında verememiş. Payamlı da parasını bi boy isderimiş. Ali Emmi de "Hu beledan aacı ne vakıd yapraanı dökerse, o vakıd gel, paranı vericem" demiş. Payamlı da engi lafa inanmış, bi boy "Beledan aacı ne vakıd yapraanı döküceg?" deyi aacı takib ederimiş. Emme aac da heç pürünü dögmezimiş. Meerisem engi beledan aacı alddan sulanırımış, beledan aacı da sulandıgsıra heç pürünü dögmez. Ali Emmi engi aacın pür dögmez aac olduunu da bildiinden Payamlı'ya ööle demiş. Gari hayıla bi vakıd geçmiş, biri Payamlı'ya "Engi aac alddan sulanıyoru, engi pürünü dögmez, sen boşuna begleeyon" demiş. Payamlı engini Ali Emmi'ye söölemiş, Ali Emmi bagmış, gurtuluş yog. Gari Payamlı'ya borcunu ödemiş, gurtulmuş. İşdacıkana Ali Emmimizden bi hikaye taa annadıg. Ali Emmimize burdan Allah gani gani ıramed eylesin deyoz.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Amat Bilir - Mesaj Gönder

# var
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Anket Alanya Belediye Başkanlığı anketi - Alanya'nın nabzını tutuyoruz! Siz kime oy verirdiniz?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber