SGK'dan çalışan annelere 325 Euro İş Pozitif İstihdam ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro destek verileceğini açıkladı. "İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında söz konusu ödemelerin yapılacağı ifade ediliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Avrupa Birliği'nin finansal katkısıyla desteklenen proje kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verilebilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini ve en kısa sürede ödemelerin yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olarak, kadınların iş hayatındaki her adımda ve her anında desteklenmesi taahhüdünde bulunarak, her zaman kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yapılarak kadınlarımızın istihdama daha çok katılmaları için her türlü desteğin verileceğinin müjdesini vermeye devam ettiği görülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projelerin ikinci dönemi olarak başlayacağı ve hayata geçirileceği belirtiliyor.

Kadınlarımız için başta İş Pozitif kadın istihdam programı başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmaların devam edeceği özellikle belirtiliyor.

UYGULAMA BÜYÜK İLLERDE BAŞLATILIYOR

Buradaki asıl amacın, Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen proje, 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakımı nedeniyle işten uzaklaşma riskiyle karşı karşıya olan annelerin desteklenmesini amaçlıyor, böylece kayıtlı istihdamda kalmaları veya işe geri dönmeleri teşvik edilerek ülkemiz için katma değer yaratmaya devam etmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında, öncelikle, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca devam edecek olan projede, çalışan annelere İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca sağlanarak teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.



DESTEK KOŞULLARI



Kadınlarımızın, Tam zamanlı ve sigortalı olarak bir işverenin yanında çalışan, 0-36 aylık çocuğu olan anneler, bir eğitimli çocuk bakıcısı çalıştırarak bu bakıcıya çocuğunu emanet ettiğinde mali destekten yararlanabiliyor ve böylece hem çalışan annelerin iş hayatında kalmaları sağlanırken, diğer kadınlarımız için de, hem sertifika almaları hem de bakıcı olarak diğer bir şekilde istihdama girmeleri amaçlanıyor.

Bu projede bakıcının da çocuk bakımına yönelik bir eğitim almış olması gerekiyor ve bunu MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı bir sertifika ile belgelemesi ya da ilgili bölümlerden mezun olması ve sertifikalı veya diplomalı olması gerekiyor.

Bakıcı ile ilgili aranan özellikler ise şu şekilde tanımlandı:

-18 yaşını doldurmuş olması

-Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması

-Anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmaması

-Bakıcı, anne ve babayla aynı adreste ikamet ediyorsa üçüncü derece dahil akrabalık bağı olmaması

-0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması

-Proje kapsamında anne olarak destek almıyor olması. Bu şartların varlığı ve destek süresi boyunca devam etmesi gerekiyor.

Projenin Haziran ayında başlaması planlanıyor.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Sonuç olarak, öncelikle, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanmak üzere, daha sonra tüm Türkiye’ de uygulanması düşünülen projede, Tam zamanlı ve sigortalı olarak bir işverenin yanında çalışan, 0-36 aylık çocuğu olan anneler, bir eğitimli çocuk bakıcısı çalıştırarak, aylık olarak, 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek vermek suretiyle, hem yeni istihdam yaratmak hem de kadınlarımızın iş hayatında kalmalarını sağlayacak olan projenin tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.