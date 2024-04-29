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Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nde renkli son
Tunahan Şen

Tunahan Şen

Alanya'da geçtiğimiz cumartesi ve pazar düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali, renkli ve neşeli görüntülerle sona erdi. Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmesine olanak tanıdı.

İki gün boyunca dolu dolu geçen etkinliklerde binlerce çocuk ve aile, alanı doldurarak unutulmaz anlar yaşadı. Sahne alan grupların gösterileri, Usta Sanatçı Sunay Akın'ın performansı ve birbirinden renkli aktivitelerle festival, her yaştan katılımcıya hitap etti.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in de katılımıyla festival alanında oluşturulan boya partisi ise eğlencenin doruğa çıktığı anlardan biriydi. Başkan Özçelik'in açılışını yaptığı boya partisi, çocukların ve vatandaşların keyifli bir şekilde renklerle buluşmasına vesile oldu.

Festival boyunca çocuklar, müzikle coştu, dans etti, oyunlar oynadı ve birbirinden renkli etkinliklere katılarak unutulmaz anılar biriktirdi. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, şehre renk katan ve ailelerin bir araya gelip keyifli zaman geçirmesini sağlayan önemli bir etkinlik olarak hatırlanacak.

Gelecek yılki festivalin heyecanı şimdiden başladı. Çocuklar ve aileler, bir sonraki etkinlik için şimdiden hazırlıklara başlayabilirler. Renkli ve neşeli anlarla dolu bir festival daha yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Kalın sağlıcakla.

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nde renkli son

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Yazar Tunahan Şen - Mesaj Gönder

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