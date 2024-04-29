Esgi Alanya'nın köçegli düünleri

Dee bi vakıdlar ıramedli Tellal Niyazi Dayı da def çalmış. Ondan sonacıma meşur davılcı ıramedli Galib Dere varıdı. Galib Dere para toplansın deyi "Güyee oynaayoru, güyee oynaayoru" deyi çırındımıdı beledan gazalı gibi para toplanırdı. Iramedli Galib Emmim, para toplanınsıra davula hıllı guvadlı vurur, davulu yırtasolurdu. Gene Gugulu Emmim varıdı, düünlerde gözel cümbüş çalardı. Osman Usdeel'in ıramedli Remzi Ertunc abimiz varıdı. O da düünlerde çog gözel cümbüş çalardı. Goçun Muhammed Emmim iddiba cümbüş çalardı, soona akardıyona çevirdi. Gatırcı'nın Şükrü Dayı düünlerde gözel saz çalardı. Sazı havaya atar, gapar, gene çalmaya devam ederdi. Düünlerde köçeg bol olurdu. Herifin biri avrad gılıına girer, öteki herifler engi avradı gaçırırlarıdı. Bi de Antalya'dan çalgıcılar gelirdi. Engi işin baş dutarı Gara Necib Dayı'dı. Gara Necib Dayı'nın bildiin bi saz ekibi varıdı. Sazlarıla yeri gövü iniledirleridi. Gara Necib Dayı'nın ekibinde gılarnedci de varıdı. Yanıg yanıg Cezayir türküsünü çıırırlarıdı. Son vakıdlarda Alanya'nın en namlı düün çalgıcısı bana göre Davılcı Iramazan. Bizim Iramazan hindi oolu Memed'i de yetişdirdi. Memed de heç bobasını aradmayoru bilader. Engi sayıverdiim çalgıcıların hayılası göçdü geddi. Engi çalgıcılarımız nur içinde üyüsünler. Hayadda olanlara da Allah uzun ömür versin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.