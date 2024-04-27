Bilader öndüün benim abbabın biri "Amat Emmi, geliceg ay oğlanın düünü var. Gel de gülüglü çorbamı iç" dedi. Icıg o deelden Tosmur tehnesi yabdıg. "Hindi bi çalgıcııla görüşücem. Bilisin, düünde çalgı olmassa o düünün dadı olmaz" dedi. Ben de "Ööle bilader, ölü evinde aalamag, düün evinde oynamag ilazım" dedim. Çalgı işi deyinsire hööle Alanya'nın esgi çalgıcıları geldi aglıma. Bilader, benim güccüglüümde bi Kutur Aba varıdı. Kutur Aba gaşııla şişe çalardı düünlerde, hanimleri oynadırdı. Obalı Gara Fatma Abam varıdı "Gene yeşillendi fındıg dalları" deyeregden bi başlardı, hanimler yerinde duramazdı. Gene Davılcı Iramazan'ın anası ıramedli Melahad Abam varıdı, o da çog gözel ud çalardı. Ondan soona erkeg çalgıcılar varıdı. Dimçayı'ndan Gamber Emmi varıdı, çog gözel davıl çalardı. Mamıdseedili Goçumoolu Teefig düünlerde def çalardı. Goçumoolu "Baccalarda pırasa, yapraana kar yaasa" deyi bi başlar, ondan soona "Oolan yaylı, gız yaylı, şööle bööle derken, aşam oldu gari" deyi devam eder gederdi. Bilader taa çalgıcı çog emme benim yer az. Engi işe devam edicez.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader öndüün benim abbabın biri "Amat Emmi, geliceg ay oğlanın düünü var. Gel de gülüglü çorbamı iç" dedi. Icıg o deelden Tosmur tehnesi yabdıg. "Hindi bi çalgıcııla görüşücem. Bilisin, düünde çalgı olmassa o düünün dadı olmaz" dedi. Ben de "Ööle bilader, ölü evinde aalamag, düün evinde oynamag ilazım" dedim. Çalgı işi deyinsire hööle Alanya'nın esgi çalgıcıları geldi aglıma. Bilader, benim güccüglüümde bi Kutur Aba varıdı. Kutur Aba gaşııla şişe çalardı düünlerde, hanimleri oynadırdı. Obalı Gara Fatma Abam varıdı "Gene yeşillendi fındıg dalları" deyeregden bi başlardı, hanimler yerinde duramazdı. Gene Davılcı Iramazan'ın anası ıramedli Melahad Abam varıdı, o da çog gözel ud çalardı. Ondan soona erkeg çalgıcılar varıdı. Dimçayı'ndan Gamber Emmi varıdı, çog gözel davıl çalardı. Mamıdseedili Goçumoolu Teefig düünlerde def çalardı. Goçumoolu "Baccalarda pırasa, yapraana kar yaasa" deyi bi başlar, ondan soona "Oolan yaylı, gız yaylı, şööle bööle derken, aşam oldu gari" deyi devam eder gederdi. Bilader taa çalgıcı çog emme benim yer az. Engi işe devam edicez.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.