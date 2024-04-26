Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in kaçak yapılarla mücadelede kararlı duruşu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, göreve geldiği ilk gün itibarıyla şehrin sorunlarıyla yüzleşmeye ve çözüm bulmaya kararlı bir duruş sergiliyor. Özellikle kaçak yapılaşma konusunda gösterdiği kararlılık, şehrin geleceği ve estetiği açısından büyük önem taşıyor.

Özçelik’in muhtarlara yönelik ilk talimatı, kaçak yapılar konusunda bir uyarı niteliğindeydi. Şehrin dokusunu ve estetiğini korumak adına kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Özçelik, 2021 sonrasında yapılan yapıların titizlikle inceleneceğini ve gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Kaçak yapılaşma, birçok şehrin ortak sorunlarından biri haline gelmiştir. Özellikle plansız ve denetimsiz yapılaşma, hem çevre hem de güvenlik açısından ciddi riskler doğurabilir. Bu nedenle, Alanya Belediye Başkanı Özçelik’in bu konudaki kararlı duruşu, şehrin geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendirilmelidir.

Ancak, kaçak yapılaşma konusunda sadece belediyenin değil, aynı zamanda yerel halkın da duyarlı olması ve işbirliği içinde hareket etmesi gerekmektedir. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olması ve yasalara uygun şekilde yapılaşma konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi, şehrin kalkınması ve güzelleşmesi adına önemlidir.

Alanya’nın geleceği için yapılan bu adımların takipçisi olmak ve desteklemek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Özçelik’in liderliğindeki belediye, şehrin estetiğini ve yaşanabilirliğini korumak adına kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Umuyoruz ki, bu çaba şehrin daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Kalın sağlıcakla.