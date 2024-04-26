Bu sene diken gabaa dögmedi

Bilader bu sene diken gabaa olmadı. Baccalardakı gabag kökenleri sündü, aaçlara aadı emme dögmedi. Neci, kimse bildii yog. Alanya'nın her yerinde deel tabi. Olan yerde de oldu. Alanya'da diken gabaana 'Kılçıgsız balıg' deller. Ende diken gabaa bi Alanya'da yetişir, bi de Gırbız'da yetişirimiş ayni göleviz gibi. Hindi esgisi gadar ekilmeeverdi. Evel bi sefir eksen, ayni yerden hebire çıkar durur. Arsız. Emme dadı ööle bi gözelkine. Endeenin pateti gibi gızartması olur. Kozu döversin. Sarımsaa da döversin. Gızarddıın diken gabaglarını zeytinyaalı sarımsag döömesile, koz döömesine bülersin. Endeene diken gabaa düzmesi derler. Dee bi vakıtlar Angaralı hanimin biri, Cuma bazarında diken gabaa satan bi Alanyalı bazarcıya deggelmiş. Diken gabaanı görünsüre bilememiş, "Ney engi?" deyi sormuş. Bazarcı "Aba, endeene diken gabaa deller. Bunu patati gibi gızardırız. Yemeeni bişiririz. Bi de düzeriz" demiş. Gadın "Tu terbiyesize!" deyi ökelenivermiş bazarcıya. Bizim bazarcı, gadının yanlış annaadını görünsüre "Aba düzme deyi biz enginin talaturlusuna deriz" demiş.
Bilader ben de avrada tembih eddim, bi yerden deggelmiş, diken gabaa düzmesi edivericeg. Ben hindi hurdan gedeem, ıcıg koz alaam da evi bulaam.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader bu sene diken gabaa olmadı. Baccalardakı gabag kökenleri sündü, aaçlara aadı emme dögmedi. Neci, kimse bildii yog. Alanya'nın her yerinde deel tabi. Olan yerde de oldu. Alanya'da diken gabaana 'Kılçıgsız balıg' deller. Ende diken gabaa bi Alanya'da yetişir, bi de Gırbız'da yetişirimiş ayni göleviz gibi. Hindi esgisi gadar ekilmeeverdi. Evel bi sefir eksen, ayni yerden hebire çıkar durur. Arsız. Emme dadı ööle bi gözelkine. Endeenin pateti gibi gızartması olur. Kozu döversin. Sarımsaa da döversin. Gızarddıın diken gabaglarını zeytinyaalı sarımsag döömesile, koz döömesine bülersin. Endeene diken gabaa düzmesi derler. Dee bi vakıtlar Angaralı hanimin biri, Cuma bazarında diken gabaa satan bi Alanyalı bazarcıya deggelmiş. Diken gabaanı görünsüre bilememiş, "Ney engi?" deyi sormuş. Bazarcı "Aba, endeene diken gabaa deller. Bunu patati gibi gızardırız. Yemeeni bişiririz. Bi de düzeriz" demiş. Gadın "Tu terbiyesize!" deyi ökelenivermiş bazarcıya. Bizim bazarcı, gadının yanlış annaadını görünsüre "Aba düzme deyi biz enginin talaturlusuna deriz" demiş.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.