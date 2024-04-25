Iramedli Şükri Emmi'nin moteli

Bilader, sizi böön hööle 1930'lu yılların Alanyasına götürücem. O yıllarda hindiki gibi otel, motel yog. O vakıdlarda Selinti (Hindiki adı Gazipaşa), hindiki adııla Gazipaşa bi nahiye. O vakıdlarda Alanya'ya baalı. Selinti'nin adamları egsiini, gediini Alanya'dan alır. O vakıdlarda para gıt. Gazipaşalılar payam gırarlar, koz gırarlar, mercemeg, nohud, pagla, çökelig, yaa, öteberiyi Alanya'ya getirirler satarlarımış. Hindiki gibi vesayid olmadıından aşamıla geri dönemezlerimiş. Nerde yatıb gakıcaglar? İşdacıkana Şükri Emmi, o zamankı Guylaröö Camisi'nin alt tarafına hasırdan yatag serer, Gazipaşa'dan, Alanya'nın köyünden, kömetinden gelen adamları engirde yatırırımış. Tabi engi devirlerde, engi adamların eşşee gatırı olurumuş. Şükri Emmi, hayvanlar uçun bi de ahır yapmış. Hem yatag parası alır, hem de ahır parası alırımış. Bi de hayvanlara saman, guru ot ayallaverir, bi de ondan para alırımış.

Gene endee devirlerde hindiki gibi Dimçayı Köprüsü olmadıından doğu tarafından gelenler Dimçayı'ndan geçmeede zorlug çekerlerimiş. Kesdel tarafından birinin bi kör devesi varımış. Engi kör deveele engi adam çaydan adam geçiriveririmiş. Geçiriverdii adam başına da 5 guruş alırımış. İşdacıkana böön size geçmişden anılar yazıverdim. Amat Emminizin gıymatını bilin. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.