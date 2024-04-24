Bekir Akış'da yog yog

Öndüün moturula gederkene, eski mapusanenin ald yakasında, esgi Yayla Pansiyonu yanında biri 'Hoyn' der. Bagdım bizim Hacımemedlili esgi Bazarcılar Odası İreyisi Bekir Akış. "Amat Emmi, napan, nişlen, nerden gelin?" dedi. O deelden Akış Manavı'nın öönde ıcıg Tosmur tehnesi yabdıg. Bilisiniz Bekir Akış manav işledir. Laf gıribden çıgdı. "Hindi bi gırib salgını var. Millete engirden duyuruvereem, gıribin ilacı bende. Hura bi tanııver, büber turşusunun envayi çeşidi, salatalıg, acır, keleg, armud, avgada, ergen, bamya, yeşil tomati, badılcan, ilana, acı kıl büber, dadlı kıl büber, alış turşuları, andız begmezi, gara dud begmezi, dud begmezi, damla sakızı ireçeli, süt, zeytin, incir ireçeli, Mamıdseydi begmezi, zeytinyaa, Hatay zeytini, Gemlig zeytini, Ayvalıg zeytini, say say bitmez. Hu mevsimde Akış Manav'a oğrasınlar. Vatandaşın bura oğraması gendi menfaatınadır" dedi. Bilisiniz, Bekir Akış gonuşmayı hazeder, aazı laf yapar, lafı yönneşdirir. Endee turşuları, zeytinleri, salamıraları, alayını hanımıla barabar yapmış. Taa eveli de yazdııdıg, heç durmaz, yer kenesi gibi çalışır maşallah. Yaz geldimidi Cindi Yaylası'na lengeri atar, bi elinde çükür, bi elinde gazma, çalışır durur.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Öndüün moturula gederkene, eski mapusanenin ald yakasında, esgi Yayla Pansiyonu yanında biri 'Hoyn' der. Bagdım bizim Hacımemedlili esgi Bazarcılar Odası İreyisi Bekir Akış. "Amat Emmi, napan, nişlen, nerden gelin?" dedi. O deelden Akış Manavı'nın öönde ıcıg Tosmur tehnesi yabdıg. Bilisiniz Bekir Akış manav işledir. Laf gıribden çıgdı. "Hindi bi gırib salgını var. Millete engirden duyuruvereem, gıribin ilacı bende. Hura bi tanııver, büber turşusunun envayi çeşidi, salatalıg, acır, keleg, armud, avgada, ergen, bamya, yeşil tomati, badılcan, ilana, acı kıl büber, dadlı kıl büber, alış turşuları, andız begmezi, gara dud begmezi, dud begmezi, damla sakızı ireçeli, süt, zeytin, incir ireçeli, Mamıdseydi begmezi, zeytinyaa, Hatay zeytini, Gemlig zeytini, Ayvalıg zeytini, say say bitmez. Hu mevsimde Akış Manav'a oğrasınlar. Vatandaşın bura oğraması gendi menfaatınadır" dedi. Bilisiniz, Bekir Akış gonuşmayı hazeder, aazı laf yapar, lafı yönneşdirir. Endee turşuları, zeytinleri, salamıraları, alayını hanımıla barabar yapmış. Taa eveli de yazdııdıg, heç durmaz, yer kenesi gibi çalışır maşallah. Yaz geldimidi Cindi Yaylası'na lengeri atar, bi elinde çükür, bi elinde gazma, çalışır durur.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.