1/B Sınıfı, Hamit Özçelik İlköğretim Okulu'nda 23 Nisan Coşkusunu Zirvede Yaşadı

Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Hamit Özçelik İlköğretim Okulu 1/B sınıfı öğrencileri için unutulmaz bir gün olarak geçti. Minik yüreklerde büyük umutların yeşerdiği bu özel günde, 1/B sınıfında adeta bayram havası esti.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren bayraklarla süslenen okul, öğrencilerin coşkulu bir şekilde sınıflara giriş yapmasıyla başladı. Öğretmenleriyle birlikte, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesini ve bu mücadelenin çocuklara armağan edildiğini kutladılar.

Okul içinde düzenlenen etkinliklerde, öğrencilerimiz 23 Nisan'ın tarihçesini, Atatürk'ün çocuklara olan sevgisini ve onlara verdiği değeri anlamaya çalıştılar. Miniklerimiz, Atatürk'ün "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." sözünün ne kadar anlamlı olduğunu ve çocukların da bu mücadelede yer aldığını öğrenme fırsatı buldular.

Okul bahçesinde düzenlenen kutlamalara da katılan öğrencilerimiz, dans gösterileri, şarkılar ve oyunlarla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadılar. Özellikle sınıfımızın hazırladığı folklor gösterisi, hem öğrencilerimizi hem de izleyenleri büyüledi. Miniklerimizin enerjisi ve coşkusu, izleyen herkesi etkiledi.

Bu özel gün, öğrencilerimize sadece bir bayram değil, aynı zamanda tarihimizin ve milli mücadelemizin önemli bir parçası olan 23 Nisan'ı anlama ve yaşama fırsatı sundu. Öğrencilerimizin gözlerindeki coşkuyu, enerjiyi ve umudu görmek, bizler için en büyük mutluluk.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla ve heyecanla kutladık. Bu özel günü kutlarken, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızın her zaman mutlu, sağlıklı ve başarılı olmalarını dilerim. Kalın sağlıcakla.