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Gölevizin tam ekim vagdı
Amat Bilir

Amat Bilir

Benim endee Alanya yemeglerinin içinde en hazeddiglerimden biri de göleviz. Hööle nohutlu, kemig etli bişirdinmiidi dadına doyum olmaz. Gölevizin bişeg olması mühümdür. Bişeg olmazsa tüpün içinde naadar hava varısa yer atıverir, gene bişmez. Bana endöölesi peg deggelmedi emme bazısına deggelirimiş. Hindiyaadar bana da hep gomşunun dumanıla bişen deggeldi.
Endee göleviz her yerde çıgmaz. Sulag yerlerde, dere boylarında deggelisiniz. Ende gölevizi bizim Türkiye'de bilen olmaz. Engi bi Alanya'da, bi Anamur'da, bi de Gırbız'da biter. Benim baccada da her zaman göleviz olur. Birinde benim gomşuya musafir gelen İsdambollulara baccadan ıcıg göleviz çıkarıverdim. Gölevizi patati sandılar. "Engi patati deel" deyinsire gilig yutmuş bozalag gibi sanıdıb galdılarıdı. Bilader hindi tam göleviz ekim vagdı. Hindi ekerseniz aralıg ayında yersiniz. Bağı baccası olan eksin. Bol su isder, başga bişey isdemez.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

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