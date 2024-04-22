Kayıtlı istihdama teşvik, işveren prim maliyetlerinin düşürülmesi ve maliyete etkileri (4)

Vergi ve prim iade sistemini konu ile ilgili sistemin aktörleri olan işçi, işveren ve devlet açısından değerlendirmek gerekmektedir.

İtalyan sistemi örnek alınarak kurgulanan sistemle 2015 yılı ilk altı ay parametrelerine göre sistem kapsamında çalışan bir işçinin eline net olarak asgari 1471,83 TL geçecektir.

Bu tutar halihazırda asgari prime esas kazanç üzerinden çalışan bir işçinin eline geçen tutarın %55 daha fazladır.

Emekliliğinden sonra çalışma hayatına devam etmek isteyen bir işçinin önerilen vergi ve prim iade sistemine tabi olma veya kayıt dışı istihdamda yer alma kararında şüphesiz ki bir maddi karşılaştırma çok etkili olacaktır.

Söz konusu maddi karşılaştırma, işçinin kayıt dışı çalışmasından elde edeceği gelir ile emekli aylığının toplamını vergi ve prim iade sisteminden elde edeceği iade tutarı ile işvereninden alacağı ücretin toplamıyla kıyaslamak suretiyle olacaktır.

Burada ilk akla gelen yorum kayıt dışı çalışmadan dolayı cebine daha fazla para girecek olan bir işçinin elbette ki bu yolu tercih etme eğiliminde olacağıdır.

Fakat önerilen sistemin belki de en önemli avantajının uygulamaya müstahak işçi ve bunları çalıştıran işverenlerin işlerini yasal bir zeminde yürütmeleri olduğu düşünülmektedir.

Bilindiği gibi kayıt dışı çalışma ve çalıştırma durumu yasalar gereği idari para cezası gerektiren bir durumdur.

Sisteme işverenler açısından bakıldığında üç durumun mali anlamda karşılaştırılması gerekmektedir.

Bu durumlardan ilki emeklilik hakkını elde etmiş bir işçinin daha önce bahsedilen sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştırılmasıdır.

İlave 6 puanlık prim indiriminden yararlanan bir işverenin önerilen sisteme tabi çalıştırdığı sigortalı için maliyeti de önemli oranda düşecektir.

Prime esas kazancın alt sınırından çalıştırılan normal bir sigortalının 5 puanlık prim indiriminden yararlanan bir işverene maliyetinin düşmesini sağlamaktadır.

Söz konusu 5 puanlık prim indiriminden yararlanmayan bir işveren için bahsi geçen maliyetin de daha fazla olduğunu da hatırlatmak isterim.

Görüldüğü gibi önerilen vergi ve prim iade sistemine tabi çalıştırılan bir işçinin işverene maliyeti sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştırılan bir işçinin maliyetinden yaklaşık % 17,5 oranında daha azdır.

Vergi ve prim iade sistemi normal bir işçinin işverene maliyeti açısından kıyaslandığında ise 5 puanlık prim indirimi göz önünde bulundurulduğunda % 10,8 oranında daha azdır.

5 puanlık prim indiriminden yararlanmayan bir işveren açısından söz konusu oran % 15,6’ya çıkmaktadır.

İlave 6 puanlık prim indiriminden yararlanan işverenler için bu oranlar artacaktır.

Sistem devlet açısından değerlendirildiğinde iki konu ön plana çıkmaktadır.

Bunlardan ilki ortalama aylık seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda sistemin devlete bir maliyet unsuru olmadığı tespit edilmiş ve sayısal olarak çalışmanın uygulama bölümünde ortaya konmuştur.

Diğeri ise sistemin kayıt dışı istihdam oranını azaltacak olmasıdır ve bu da istihdam göstergelerinde olumlu etki yaratacaktır. (DEVAM EDECEK)