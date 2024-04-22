Takavid Amat Emmi'min foltaala kedi dutuşu

Iramedli Takavid Amat Emmim, bi gün hindiki pulis garagolunun yandan yörümüş, Mahberi Likontası'nın ööndeki deniz kenarına varmış foltaala. O vakıdlar engirler hindiki gibi betonula doldurulug deel. Bildiin ora pilac, millet orda çimerdi. Ben bile yüzee o vakıdlarda ollarda öörendim. Emmim misineyi denize salar, beglemeye başlar. Emmim balıg dutarkan iki kadeh de içmiş. Kafası ıcıg çakırlaşmış. Iramedli Takavid Amat Emmim ayaandan, elinden mazurudu. Güccükene çocug felci geçirmiş, elinde, ayaanda maraza galmış, onun uçun zor yörürdü. Golunun biri de zor gıbırdardı. Misineyi denize atıcaam derken, kafa da cirig gibi olduundan, misine guma düşmüş. Misineye de balıg eyi gelsin deyi davar ciyeri dagmışımış. Orlarda dolaşan boynu galın hırsız kedilerden biri, ciyeri yeecen derkene folta kedinin avırdına geçegomuş. Takavid Amat Emmim de, engi kediyi balıg deyi çekerimiş. Gele gele bi kedi gelmiş foltanın ucunda. Gari Amat Emmim engini hööle annadırdı: "Bilader, hoplar, küpler, bişey geliverir. Heralda bu kedi balıı dedim. Meerisem kedi ciyeri yeecem derken zokayı yudmuş. Gari foltayı kedinin avırdından çıkardım, kediyi bi saldım, kedinin bi gaçışı var, kedi gaçarkana gorkusundan bildiin hayalarından alav çıkıyoru."

Takavid Amat Emmime Allah gani gani ıramed eylesin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.