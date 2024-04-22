Alanya'da şehir disiplini önemli

ALANYA'NIN çiçeği burnunda yeni Belediye Başkanı Osman Özçelik, görevine çok iyi başladı...

Hem diri...

Hem güler yüzlü...

Hem de anlayışlı...

Özellikle Alanya esnafının Osman Başkan'dan beklentisi çok yüksek...

Şehir disiplini konusu, misal...

Önceki dönemde en çok şikayet edilen konulardan birisiydi...

Kurallara uymamak anlamında pek çok esnaf, diğer esnaflardan şikayetçi olup, "Bunun önüne geçilmeli" diyordu...

"Diyor du" diyorum da, demeye de devam ediyor...

Osman Başkan, olaya el koyup, şehir disiplinini sağlayıncaya kadar da demeye devam edecek...

Alanya bu anlamda gerçekten çok sıkıntılı...

Özellikle iskele bölgesi...

Alanya'yı gezmeye gelen yerli, yabancı insanların ilk durağı olan bölge...

Gerek eğlence mekanlarıyla, gerek diğer esnafıyla Alanya'nın en çok rağbet gören bölgesi...

Disiplin en çok buraya lazım...

"Kimin eli kimin cebinde belli değil" diyecek kadar başıboş...

"Başıboş" derken, sadece güvenlik anlamında söylemiyorum...

Denetim eksikliği var...

Osman Başkan, bugünlerde "Hayırlı olsun" ziyaretleriyle meşgul, ister istemez..

Olsun, bugünler de geçer elbette...

Ve hizmet zamanı başlar...

İşte o zaman başlayınca, ilk işi şehir disiplinini sağlamak olmalı diye düşünüyorum...

Şehir disiplini önemli çünkü...

Yukarıda da dediğim gibi...

Başta esnaf olmak üzere, Alanya halkının Osman Başkan'dan beklentisi çok yüksek...

Gerçekten çok güveniyor...

"İyi ki Osman Başkan'ı seçtik" diyor...

Bunlar önemli detaylar aslında...

Bir başkan için, oy veren ya da vermeyen herkesin "İyi ki seçtik" demesi çok kıymetli...

Ve bence de "İyi ki seçtik"...

Nokta...