Halk otobüsleri Allah'a emanet

ZAMAN zaman benim de kullandığım toplu ulaşım aracı olan halk otobüslerinin durumu gerçekten içler acısı...

Halk otobüsleri ile seyahat etmek artık işkence olmaktan da çıktı, adeta "Ölüm tuzağı" haline dönüştü...

"Amma da abarttın" demeyin, gerçekten öyle...

Bakın, yukarıdaki fotoğraf üç beş gün önce Mahmutlar'dan kalkıp, Alanya'ya gelen bir halk otobüsünden çekildi...

Otobüs dururken filan değil, hareket halindeyken çekildi...

Dikkatli incelerseniz, yolcuların hiç birisi inmeye niyeti olan pozisyonda değil...

Allah'a emanet gidiyorlar...

"Allah'a emanet" diyorum çünkü otobüsün kapıları ardına kadar açık durumda...

Kapılar açık ama klima kapalı...

Ve otobüs tıklım tıklım dolu...

En küçük bir dikkatsizlikte, açık kapıdan caddeye düşmemek adına "Allah'a emanetsiniz"...

Alanya'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan hangi birime el atsanız, "Elinizde kalıyor" maalesef...

Bu kadar beceriksiz, bu kadar vurdumduymaz bir yönetim anlayışını hayatımda hiç görmemiştim...

Bunu da görmüş oldum...

Nokta...