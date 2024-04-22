İkoncan çanta memnun ediyor

ALANYA'NIN marka değerlerinden birisi olan İkoncan Çanta, müşterilerini memnun etmeye devam ediyor...

25 metrelik yolda Alanya Belediyesi'ne ait tarihi konak arkasında hizmet veren İkoncan Çanta sahibi Ayşegül Polat, uzun yıllardan beri aynı yerde hizmet verdiklerini ifade ederken, "Müşterilerimiz bizden memnun, biz de müşterilerimizden memnunuz, bizi tercih eden herkese teşekkür ederiz." dedi...

Yeni bir kampanya başlattıklarını da ifade eden Ayşegül Polat, " Alanya'da bizim sektörde eşi benzeri olmayan yeni bir ucuzluk kampanyası daha başlattık...

Bu kampanyadan faydalanabilmek için dükkanımıza gelmeniz yeterli, memnun kalacağınızdan emin olun" ifadelerini kullandı...

Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın esnaf olan Ayşegül Polat'ı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum...

Gerçekten her şey yürekte...

Nokta...