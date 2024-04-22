Yüksel Soylu yeni yaşında

ÇOCUKLUK arkadaşım da diyebileceğim, sevgili meslektaşım Yüksel Soylu, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı...

Yeni yaşına oldukça moralli ve dinç giren Yüksel Soylu'nun kardeşi, yine sevgili meslektaşım Muammer Soylu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı...

Dedi ki...

"İnsanın iyiliklerle dolu bir ağabeyi olmalı...

Yeri geldi abim, yeri geldi arkadaşım, hem kan, hem de can kardeşim oldun...

Dünyanın en onurlu en vefalı ağabeyi...

Yüksel Soylu, yeni yaşın sana, iyiliklerle dolu, güzel günler getirsin inşallah...

Doğum günün kutlu olsun"…

Sevgili Yüksel Soylu'ya yeni yaşında ben de mutluluklar dilerim...

Arkadaş dediğin, amele pazarından bulunmuyor...

Bu sözü söyleyince rahmetli DSP Konya Milletvekili Turan Bilge ağabeyim geldi aklıma...

Fazla duygusallığa kapılmadan kapatalım konuyu...

Nokta...