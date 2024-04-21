Havada Bir Başarı Hikayesi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, 51 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Heyecan dolu mücadelelerin yaşandığı organizasyonda, sporcular hem gökyüzüyle hem de denizle buluştu.
Kadınlar kategorisinde, Bayaraa Bolormaa, Yasaman Alirezazadeh ve Zeynep Koçak gibi yetenekli sporcuların rekabeti izleyenleri heyecanlandırdı. Erkekler kategorisinde ise Chen Zhou, Yang Chen ve Cemal Direkçi'nin başarılı performansları göz doldurdu. Takım sıralamasında ise Alanya Havacılık Kulübü, Adana Havacılık Kulübü ve Alanya Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sıralamada öne çıkan isimler oldu.
Bu yarışma, sadece sporcuların değil, aynı zamanda Alanya'nın da turizmine olumlu katkı sağladı. Gökyüzünde başlayan ve Kleopatra Plajı'nda son bulan bu unutulmaz etkinlik, sporseverlerin yanı sıra turistlerin de ilgisini çekti. Dereceye giren sporculara verilen madalyalar, onların emeklerinin ve başarılarının taçlandırılmasını sağladı.
Alanya'nın eşsiz doğasında gerçekleşen bu yarışma, hem sporun hem de serüvenin tadını en üst seviyede yaşatan bir etkinlik oldu. Havada hedeflere doğru ilerlerken, sporcuların azmi ve kararlılığı, izleyenlerde de ilham ve heyecan yarattı. Bir sonraki yarışmanın heyecanını ve başarıları şimdiden merakla bekliyoruz. Gökyüzünde hedeflere ulaşan bu sporcular, sadece yarışmadaki başarılarıyla değil, aynı zamanda ruhlarını özgür bırakan bir deneyimle de ödüllendirildiler. Kalın sağlıcakla.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.