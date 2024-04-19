Biz İmam Yetiştireduralım...

İsrail…

Dinimizden değil.

Dahası dindaşlarımızla katliam boyutlarında savaş halinde.

Yani?

Yani tu kaka…

Tamam o yönüyle tu kaka da; başka özellikleri de var.

!!!!...

Özelliği batsın, tu kaka işte…

* * *

Dindaşımız olmayan ülkelere bakışımız böyle…

Gavur!…

??!!...

- Karıştırma o yönünü ben başka bir şey anlata…

- Anlatma… Altı üstü gavur işte…

* * *

Ne yazık ki bu durumdayız, bu hale geldik, bu hale getirildik… Seçenimiz de böyle, seçilenimiz de…

Dindaşımızsa tut elini, değilse dön sırtını…

… …

Dönen dönsün sırtını; ben anlatacağım yine de…

Okuyan okusun, okumayan okumasın!

Dinleyen dinlesin, dinlemeyen dinlemesin!

Ders çıkaran çıkarsın, çıkarmayan bön bön bakmaya devam etsin!

Anlatacağım…

* * *

İsrail yeni bir kavun tohumu geliştiriyor.

Bizim Bay Bönbönlerden biri de İsrail'in geliştirdiği bu kavun tohumunu, alıp, Türkiye’ye getiriyor.

Ekiyor.

Hayaller kuruyor.

Yetiştirdiği kavunun çekirdeğini satıp, köşeyi dönecek...

Çapasını yapıyor, gübresini veriyor, suyunu eksik etmiyor...

Her sabah erkenden gidip bakıyor, kavun çıktı mı diye...

Çıkıyor kavun...

Bizim Bay Böbbön heyecandan yerinde duramıyor; çıkan kavun filizinin yapraklarını sayıyor tek tek…

Yanına korkuluk yapıyor, kendi eski ceketini giydiriyor, kasketini takıyor korkuluğa ki tilki, karga yaklaşmasın...

Geceleri diktiği kavunun getirisinin hayallerini kuruyor...

Altına Mercedes çekecek...

* * *

Derken kavun çiçek açıyor...

Sarı sarı...

Birkaç hafta sonra da ceviz büyüklüğünde kavunlar görünüyor.

Sabredemeyip sağa sola zengin olacağını bildiriyor…

İsteyene dünyanın en iyi kavununun tohumluk çekirdeğini satabileceğini duyuruyor...

Sonunda oluyor kavunları...

Bekliyor, bekliyor ki tohumları olgunlaşsın...

Ve o gün geliyor.

Kavunu eve getiriyor...

Kesiyor...

Bakıyor...

Bakıyor ki tek bir çekirdeği yok kavunun...

Saçını başını yoluyor ama ne çare!

İsrail, tohumu olmayan, dünyanın en iyi kavununu yetiştirmiştir çünkü...

Yetiştirmiştir ki her seferinde tohumu kendisinden alsınlar...

* * *

İsrail'de her beş çocuktan dördü teknik eğitimde...

Seçmeli dersleri motor, mekanik, bilgisayar, havacılık, gemicilik,

tasarım, inşaat, tarım, vs...

Yarısı çöl İsrail, tüm dünyaya tohum satıyor...

Tarım ülkesi Türkiye de tohumunu dışarıdan (173.9 milyon dolara) alıyor...

Bunun 45.7 tonu İsrail'den...

Dahası var...

Uçaklarımızın bakımını İsrail yapıyor.

Bir pilotumuz anlatıyor. “Kabine girip, koltuğuma oturunca kuşkulandım; yanımda sanki görünmeyen İsrailli bir pilot vardı…”

* * *

Tanklarımızın revizyonunu da İsrail yapıyor

İnsansız İsrail uçaklarını daha geçen gün iade ettik, yedek parça

vermediler diye...

Yani?

Yani göbeğimizden bağlamış adamlar bizi…

Biz imam yetiştiriyoruz, onlar teknokrat…

Bu nedenledir...

Dünyanın en hukuksuz, en haksız, en ahlaksız savaşını sürdüren

İsrail'in nüfusu 7,5 milyon...

Çevresinde de 300 milyon Müslüman...

Ama 7,5 milyonluk o İsrail, 300 milyonluk Müslümanların tümünü pataklıyor...

… …

Kavun meselesidir bu...

Hani şarkısı da var ya…

"Ah felek zalim felek, kimine kavun yedirdin kimine kelek..."

Yıllardır söyleyip duruyoruz…

O keleği yiyen ülkelerden biri de biziz.

Hep söylerim, biz Türklerin en şansız günü Araplarla yollarının kesiştiği gündür…

O günden bu yana aklımızı dinle bozduk. Dinle yatıyor, dinle kalkıyoruz.

Eğitim, teknoloji, üretim, bilimsel uğraş hak getire.

Fen eğitimi yapan okullarımızı bile imam hatip okullarına çevirdik.

Kadın imam olur mu?

Bütün fıkıh kitaplarında imam olmak için bildirilen şartlardan biri, (Erkek olmaktır. Kadın, erkeklere imam olamaz) buyuruluyor. (Halebi)

E o zaman niye kızlarımıza imam hatip veriyoruz?

Yanıt.

Yobazlığımızdan.

İşte o nedenle üretim kabzıyız.

İşte o nedenle gelişmiş ülkelere el avuç açma durumundayız.

İşte o nedenle %61'lik enflasyon oranıyla dünya ülkeleri arasında ikinci sırada, Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradayız.

İşte o nedenle…(Neyse burada noktalayalım…)