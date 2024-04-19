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Kayıtlı istihdama teşvik, işveren prim maliyetlerinin düşürülmesi ve maliyete etkileri (3)
Muharrem Kaya

Muharrem Kaya

Bu çalışmada asgari geçim indirimi tutarı belirlenirken bekar ve çocuksuz bir sigortalı baz alınmıştır.
Damga vergisi prime esas kazancın %0,759’una tekabül etmektedir.
Vergi ve prim iade sistemine dahil olan sigortalılara, asgari prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak 9,12 liralık tutar iade edilecektir.
Önerilen vergi ve prim iade sisteminin parasal çıktıları, yukarıda sıralanan öneriler doğrultusunda, bahsedilen şartları sağlayan sigortalılara vergi ve prim iade sistemine göre ek gelir sağlanacaktır.
Söz konusu tutar prime esas kazancın alt sınırından çalışan bir sigortalının eline geçen net ücretin yaklaşık %55’ine tekabül etmekte olup, söz konusu sigortalının eline geçen net ücrete ilave olarak yansıyacaktır.
Vergi ve prim iade sisteminin devlete maliyetinin, işverenlerden alınmadan iade sistemine müstahak sigortalılara aktarılan parasal tutarlar dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.
Önerilen sistemde genel sağlık sigortası, kısa vadeli sigorta kolları ve işsizlik sigortası, işveren primleri işverenlerden tahsil edilmeden sisteme dahil olan sigortalılara iade edilmesi öngörüldüğü için bu iadelerden kaynaklı çifte maliyet oluşmaktadır.
Sonuç olarak önerilen sistemin koşullarını sağlayan sigortalı başı maliyeti, SGK bilgi işlem sisteminden alınan verilere göre 55 yaşın altındaki kişilere bağlanan yaşlılık aylıklarının ağırlıklı ortalamasına artış olarak yansıyacaktır.
Buna göre, yaşlılık aylığı almadan vergi ve prim iade sisteminden yararlanan sigortalıların kişi başı maliyet unsuru olmaktan çıkmaktadır.
Vergi ve Prim İade Sisteminin Sosyal Güvenlik Kurumu Mali Dengelerine Etkileri Çalışması'nın bu bölümünde, vergi ve prim iade sisteminin yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde 2011 yılının Ocak ayında yürürlüğe girdiği, sistemden sadece 4/a statüsünde yıl içinde yaşlılık aylığına girenlerden 55 yaşının altında olan sigortalıların hepsinin 55 yaşına kadar aylık almadan vergi prim iade sistemi kapsamında çalışmaya devam ettikleri varsayımları altında önerilen sistemin Sosyal Güvenlik Kurumu'na mali yansımaları incelenmiştir.
Uygulamadan yararlanan kişi sayısı, sağlanan iade tutarı, uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na mali açıdan fayda/zarar durumu, hesaplamalar daha önce belirtilen prensiplere göre ilgili yılların ortalama aylık seviyeleri ve asgari prime esas kazançlar kullanılarak yapılmıştır.
Görüldüğü gibi vergi ve prim iade sistemi uygulamasının bu haliyle hayata geçirilmesi durumunda kamuya bir mali yük oluşmamakta hatta kamunun kasasında artı para kalmaktadır.
Belirlenen kurallar çerçevesinde uygulamadan faydalanan kişi sayısı ve sağlanan iade miktarlarına bağlı olarak kamu mali dengesi açısından mevcut ekonomik parametreler ve ortalama aylık miktarlarına göre daima olumlu olacaktır.
Ön plana çıkarılması gereken diğer bir bilgi 2011 – 2014 yılları arasında 55 yaşın altında emekli olmuş yaklaşık 713 bin 4/a’lı sigortalının hepsinin olmasa bile hatırı sayılır bir kısmının bugün kayıt dışı olarak çalıştığıdır.
Önerilen vergi ve prim iade sistemi geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe konsaydı, bugün kayıt dışı istihdam sayısı mevcut düzeyinden belki de yüz binlerce kişi daha az olacaktı.

DEVAM EDECEK

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Yazar Muharrem Kaya - Mesaj Gönder

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