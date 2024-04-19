Makale Yazısı-

Sorunlarla yaşamaya alıştık artık
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

KANIKSAMAK…


Çok tekrarlanmak yüzünden etkilenmez, tepki göstermez olmak, alışmak...
Toplum olarak tam da bu kıvamdayız…
Hemen alışıyoruz, anında ayak uyduruyoruz ve sesimiz soluğumuz çıkmamaya başlıyor…
Fahiş derecede yüksek gelen elektrik faturaları konusu misal…
Zamlı faturaların gelmeye başladığı ilk günlerde istisnasız herkes feryat ediyordu…
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan zamlı faturaların ardı arkası kesilmiyordu…
Ardından ikinci hatta üçüncü faturalar geldi…
Bu faturalarda değişen hiçbir şey olmadı aslında…
Kendimden örnek vereyim…
Tek başına yaşayan, evini daha çok otel gibi kullanan birisiyim…
İlk ay bin küsur lira elektrik faturası geldi…
İkinci ay 960 lira…
Üçüncü ay 980 lira…
Adım gibi biliyorum ki herkes için geçerli bu…
Zamlı faturalarda değişen hiçbir şey olmadı…
İlk gelen faturanın ardından “Tasarruf” yapmak adına klimasını açmayan, soğukta oturmayı, uyumayı göze alan vatandaşların faturaları biraz da olsa düşük gelmiş olabilir belki…
Bunun dışında değişen hiçbir şey olmadı…
Restoranlara yine aynı seviyede faturalar geldi ve gelmeye devam edecek…
Ya da ne bileyim hamamlara aynı seviyede faturalar gelmeye devam edecek…
Ama hepimizin sesi soluğu kesildi…
Sosyal medya üzerinden fatura paylaşan, protesto eden, şikayetçi olan kimse kalmadı…
Kanıksadık çünkü…
Alıştık yani…
Bu memlekette gündem o kadar hızlı değişiyor ki, alışmamak, unutmamak mümkün değil…
Uzun lafın kısası…
Elektrik faturaları can yakmaya devam ediyor…
Diğer taraftan Alanya’daki ev kiraları sorunu…
Kira fiyatları gün geçtikçe biraz daha yükseliyor…
Zincir marketlere gün içinde bir kaç defa değiştirilen etiketler cep yakıyor...
Buna da alıştık sanki…
Bu devran böyle devam edip gidecek…
Yapacak bir şey yok…
Nokta….

Sorunlarla yaşamaya alıştık artık

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Yazar İbrahim İpbüker - Mesaj Gönder

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