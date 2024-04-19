Ahmet Paşaoğlu Alanya'nın şansı

UZUN zaman önce Mahmutlar Belediyesi tarafından yapımına başlanan ancak çeşitli nedenlerden dolayı yapımı duran AVM inşaatı ile ilgili zamanında çok şey yazdık, söyledik...
"Milli servete yazık oluyor" dedik, misal...
Bir süre önce yarım kalan bu inşaatla ilgili Alanya Belediyesi tarafından ihale açıldı...
Hiç kimsenin girmeye cesaret edemediği ihaleye tek başına giren Alanyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Paşaoğlu, ihaleyi aldı ve kolları sıvadı...
Kısa sürede de inşaatı tamamladı...
Adı Akdeniz Park AVM konulan yeni alışveriş merkezi dün itibarı ile kapılarını açarak hizmet vermeye başladı...
Atıl durumdaki inşaatın bu hale gelmesi, Ahmet Paşaoğlu'nun cesareti ve başarısıdır...
Böyle cesaretli ve başarılı isimler Alanya ekonomisi adına büyük bir şanstır...
Binden fazla insan buradan ekmek yiyecek...
Daha ne olsun...
Nokta...
UZUN zaman önce Mahmutlar Belediyesi tarafından yapımına başlanan ancak çeşitli nedenlerden dolayı yapımı duran AVM inşaatı ile ilgili zamanında çok şey yazdık, söyledik...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.