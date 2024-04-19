Emektar öğretmenler Alanya'da buluştular

1980'li yılların başlangıcı...
O zamanlar ismi Konya Gazi Lisesi olan okulun öğrencisiyim...
Okul Müdürü Latif Özel...
Ve birbirinden değerli öğretmenler...
Oldukça güzel, unutamayacağım anılarım oldu Konya Gazi Lisesi'nde..
Mezunu olmaktan da her zaman gurur duydum...
Konya Gazi Lisesi'nde aynı dönem görev yapan öğretmenlerden bazıları ve Okul Müdürü Latif Özel, geçtiğimiz günlerde Alanya'da buluşarak hem hasret giderdiler, hem de anılarını tazelediler...
Alanya'da yaşayan Ferzande Turan ve Dilara Atay'ın ağırladığı ekip, Alanya Öğretmenevi'nde buluştu...
Fırsat buldukça görüştüğüm sevgili öğretmenim Ferzande Turan, beni de arayarak davet etti sağ olsun...
Ancak tam yoğun çalışma saatlerime denk geldiği için gidemedim...
Gidip ellerini öpebilmeyi çok isterdim ama olmadı işte...
Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum...
Nokta...
1980'li yılların başlangıcı...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.