Emektar öğretmenler Alanya'da buluştular

1980'li yılların başlangıcı...

O zamanlar ismi Konya Gazi Lisesi olan okulun öğrencisiyim...

Okul Müdürü Latif Özel...

Ve birbirinden değerli öğretmenler...

Oldukça güzel, unutamayacağım anılarım oldu Konya Gazi Lisesi'nde..

Mezunu olmaktan da her zaman gurur duydum...

Konya Gazi Lisesi'nde aynı dönem görev yapan öğretmenlerden bazıları ve Okul Müdürü Latif Özel, geçtiğimiz günlerde Alanya'da buluşarak hem hasret giderdiler, hem de anılarını tazelediler...

Alanya'da yaşayan Ferzande Turan ve Dilara Atay'ın ağırladığı ekip, Alanya Öğretmenevi'nde buluştu...

Fırsat buldukça görüştüğüm sevgili öğretmenim Ferzande Turan, beni de arayarak davet etti sağ olsun...

Ancak tam yoğun çalışma saatlerime denk geldiği için gidemedim...

Gidip ellerini öpebilmeyi çok isterdim ama olmadı işte...

Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum...

Nokta...