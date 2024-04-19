Caddelerimizdeki 'Binbin' terörü

ALANYA Belediyesi istemediği halde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından zorla dayatılan binbinler, caddelerde cirit atarken, tehlike yaratmaya devam ediyorlar...
Geçtiğimiz günlerde taksiyle gazeteye gelirken bizzat şahit oldum...
Sokaktan aniden çıkan bir binbin, içinde bulunduğum taksinin önüne atladı...
Taksi şoförü dikkatli olmasa, yandı gülüm keten helva...
Böyle devam ederse kazaların, hatta ölümlü kazaların meydana gelmesi kaçınılmaz...
Özellikle gençlerin tercih ettiği bu araçlar, bir şekilde kontrol altına alınmalı...
Benden söylemesi...
Nokta...
ALANYA Belediyesi istemediği halde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından zorla dayatılan binbinler, caddelerde cirit atarken, tehlike yaratmaya devam ediyorlar...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.