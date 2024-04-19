Caddelerimizdeki 'Binbin' terörü

ALANYA Belediyesi istemediği halde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından zorla dayatılan binbinler, caddelerde cirit atarken, tehlike yaratmaya devam ediyorlar...

Geçtiğimiz günlerde taksiyle gazeteye gelirken bizzat şahit oldum...

Sokaktan aniden çıkan bir binbin, içinde bulunduğum taksinin önüne atladı...

Taksi şoförü dikkatli olmasa, yandı gülüm keten helva...

Böyle devam ederse kazaların, hatta ölümlü kazaların meydana gelmesi kaçınılmaz...

Özellikle gençlerin tercih ettiği bu araçlar, bir şekilde kontrol altına alınmalı...

Benden söylemesi...

Nokta...