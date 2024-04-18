Osman Özçelik Başkanın dikkatine

Sayın Başkanım,

Tüm Alanya Sevdalılarının umudusunuz.

Alanya’yı bu paha biçilemez güzelliğiyle kuşaklardan kuşaklara aktarmak isteyen Alanya severler çok şey bekliyor sizden.

Sayın Başkanım.

Kentin içinde kalmış bir Karayolları Arazisi var.

Dört bir yanı betonlaş(tırıl)mış Alanya’nın içinde “yeşil” kalmış tek alan burası

Her yerel seçim döneminde birileri çıkıyor; “Bu alanın istimlak edilmesinden bahisle Hükümet Konağını ya da benzeri hizmet birimlerin bu alana taşınmasından…” söz ediyor.

Bitmek tükenmek bilmeyen bu tür sözler, bu tür düşünceler biz çevrecileri korkutuyor, içini titretiyor ve üzüyor.

Üzmekten öte Alanya içinde kalmış tek yeşil alanın da BETONLAŞACAĞI / BETONLAŞTIRILACAĞI endişesi biz çevrecileri korkutuyor.

… …

Kırk beş yıllık Alanya yaşayanıyım.

Bitmek tükenmek bilmeyen bu tür düşünceleri tümden yok etmenin yolunun; artık kabına sığmayan Alanya Müzesinin bu alana taşınmasıyla son bulacağını, dolayısıyla bu alandaki yeşil dokunun da bozulmayacağını düşünüyorum.

Karayolları Kurumu, her yere konuşlandırılabilir. Bu yer, Torosların etekleri de olabilir, daha başka bir yerler de olabilir.

Biz çevreciler, Betonya(!) içinde yeşil kalmış bu alanı, art düşüncelerden ve kem gözlerden kurtarmanın tek yolunun, Alanya Müzesini, bu alana taşımakla son bulacağını düşünüyoruz.

Yer darlığından dolayı kapalı bir alanda tutulan ve sergilenemeyen pek çok tarihi eser var Alanya Müzesinde.

Alanya Müzemizin çok daha geniş bir alana gereksinimi var.

YEŞİL DOKU BOZULMADAN, TEK BİR AĞAÇ KESİLMEDEN müzeyle birlikte, halk kütüphanesinin de bu alana taşınmasıyla; bu alan, bir KÜLTÜR SİTESİNE dönüştürülebilir.

Böyle bir kültür sitesi de dünyaya açılan pencere olarak nitelenen Alanya’ya çok yakışacaktır.

* * *

Geçtiğimiz hafta içinde yıllar var ki görmediğim, Kadim Dostum Alanya Eski Müze Müdürü Arkeolog Dr. İsmail Karamut’la karşılaştım bir iş yerinde.

Yılların özlemiyle sarıldık birbirimize.

Bir köşeye çekilip, özlem giderdik.

Eski günlerden, eski dostluklardan ve 70’lerin Alanya’sından söz ettik, gözlerimiz dolarak…

Ben de hazır bir Bilen’i bulmuşken; yıllardır kafama yer etmiş, “Artık kabına sığ(a)mayan Alanya Müzesi” konusunu açtım Kadim Dostuma.

Bu konudaki görüş ve düşüncelerimi anlattım kendisine…

“Aklın yolu birdir” diye boşuna dememişler; Kadim Dostumun da aynı düşüncede olması sevindirdi beni…

Aynı düşünceleri ve aynı çözüm yollarını dillendirdik birlikte.

* * *

Alanya’nın tek yeşil kalmış bu alanını kem gözlerden ve kem düşüncelerden kurtarıp; bu alanın yeşil kalması için kent müzesini buraya taşıyın.