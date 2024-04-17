Alanya Belediyesi'nin borçları açıklandı

ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, göreve başladıktan sonra Yeni Alanya'ya yaptığı özel açıklamada özetle şöyle demişti...

"İlk iş olarak belediyenin mali yapısını inceleyip, duran operasyonel işlerin yeniden harekete geçirilmesi için çalışmalar yapılacak.

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Ayrıca son hesap durumu incelenip, kesinleşmiş hali ile belediyeye asmak üzere baskıya gönderilecek"...

Bu açıklama Yeni Alanya'da "Mali Tablo Asılacak" başlığı ile manşet haber olarak yer almıştı...

Osman Başkan, bu anlamda ilk adımı dün itibarı ile attı ve Alanya Belediyesi'nin 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla içinde bulunduğu borç-alacak tablosu açıklandı....

Bu tabloyu Yeni Alanya'nın bugünkü sayısının arka kapağında tüm ayrıntıları ile görebilirsiniz...

Mevcut varlıklar, borçlar, gelirler ve giderlerle ilgili tüm rakamlar kuruşu kuruşuna var...

Alanya Belediyesi'nde görev yapan ilgili yöneticilerin beyanları ile oluşturulan tabloda toplam borç miktarı 1 milyar 122 bin 258 lira olarak görünüyor...

Dün itibarı ile toplam varlığı 113 milyon 66 bin lira...

Bir diğer önemli ayrıntı da şu...

Alanya Belediyesi'nin aylık gideri 281 milyon 313 lira iken, aylık geliri 208 milyon 249 lira...

Arada yaklaşık 73 milyon liralık fark var...

Bir başka deyişle, Alanya Belediyesi aylık gelir gider anlamında yaklaşık 73 milyon lira ekside...

Tabloyu inceleyince şöyle bir ayrıntı takıldı gözüme...

Borçlar kısmında SGK, vergi dairesi gibi kurumlara olan borçlar önemli bir miktar tutuyor...

Tutuyor tamam ama bu borçlar, zamanı gelince ödenecek vadeli borçlar...

Hemen yarın ödenmesi gereken borçlar değil...

Dolayısıyla tabloyu çok da karartmamak lazım...

Bir başka ayrıntı da şu...

Alanya Belediyesi'nin borçları çıkarılmış ama alacakları çıkarılmamış...

Alacakların bu borçları karşılayacak düzeyde olma ihtimali olabilir mi, elbette olabilir...

Son tahlilde bu borç-alacak tablosu çok tatmin edici ve aydınlatıcı gelmedi bana...

Nokta...