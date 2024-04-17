Fatih Uyar'ın misafirperverliği

ALANYA'NIN çok yönlü genç iş insanlarından Fatih Uyar, geçtiğimiz hafta sonu harika bir misafirperverlik örneği gösterdi...
Su Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı olan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında aktif siyasetin içinde de yer alan Fatih Uyar, aynı zamanda koyu bir Alanyaspor taraftarı...
Geçtiğimiz pazartesi günü Alanya'da oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 kazandığı maçtan önce, Alanya'da olan Galatasaray yöneticilerini ağırlayan Fatih Uyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanya Galatasaraylılar Derneği olarak Galatasaray Kulübümüzün başkanları ve yönetim kurulu üyelerimizi ağırladık" ifadelerini kullandı...
Sevgili dostum Fatih Uyar'ı bu ince davranışlarından ve başarılarından dolayı yürekten kutluyorum...
Her alanda örnek olmaya devam ediyor...
Nokta...
ALANYA'NIN çok yönlü genç iş insanlarından Fatih Uyar, geçtiğimiz hafta sonu harika bir misafirperverlik örneği gösterdi...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.